Dreiste Jagdwilderei

Sindolsheim.Ein durch eine Schussverletzung getötetes Wildschwein fand ein Jäger am 22. März im Jagdbogen Sindolsheim I, im Gewann Gretenhecken. Laut Polizei lag der verendete Keiler auf einem Maisfeld des vergangenen Jahres, etwa 200 Meter von der Landstraße zwischen Sindolsheim und Altheim entfernt. Ein Jäger vernahm am Sonntag, 15. März, zwischen 21 und 22 Uhr im Bereich des späteren Auffindortes einen Schuss, der nicht zugeordnet werden konnte. Es wird davon ausgegangen, dass ein Wilderer verbotenerweise in dem Bereich gejagt hat.

Der Jagdpächter bietet als Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Wilderers führen, 1000 Euro. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Gewerbe/Umwelt, Telefon 09341 810, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.03.2020