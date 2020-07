Drei „Picknick-Konzerte“ werden veranstaltet

Adelsheim.Nachdem die Feuerwehr- und Stadtkapelle aufgrund der Corona-Vorschriften lange Zeit nicht proben konnte, haben sich die Musiker vor zwei Wochen sehr gefreut, wieder mit dem Üben zu beginnen.

Unter der Leitung ihres Dirigenten Steffen Siegert und unter etwas anderen Voraussetzungen als gewohnt, trafen sich die Musiker in einem anderen Ambiente.

Proben in Merchingen

Vorübergehend haben sie in Merchingen ihre Zelte aufgeschlagen und proben dort unter Einhaltung der Hygienevorschriften in einer Halle für eine kleine Konzertreihe am letzten Juli-Wochenende.

Um ein Ziel vor Augen zu haben und den sommerlichen Veranstal-tungskalender der Stadt zu bereichern, möchte die Feuerwehr- und Stadtkapelle zu drei kleinen „Picknick-Konzerten“ am Wochenende des 25. und 26. Juli in den Ortsteilen einladen, selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und sonstigen Vorschriften.

Den Zuhörern etwas bieten

Nachdem in diesem Sommer das Bigband-Konzert des Eckenberg-Gymnasiums, das Schlossgrabenkonzert des Gesangvereins und die Schloss-Serenade der Stadtkapelle sowie viele weitere kulturelle Veranstaltungen ausfallen mussten, freuen sich die Musiker auf das bevorstehende Event und möchten den Zuhörern ein paar kurzweilige Stunden bieten.

Die Musikbegeisterten sind eingeladen, ihre Picknickdecken und Campingstühle sowie Essen und Trinken mitzubringen und es sich während der Konzerte gemütlich zu machen. Eine Bewirtung der Zuhörer durch die Kapelle kann aus aktuellem Anlass rund um das Coronavirus nicht stattfinden.

Die „Picknick-Konzerte“ finden an folgenden Terminen statt: Am Samstag, 25. Juli, um 19 Uhr in Adelsheim und am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr in Leibenstadt sowie um 17 Uhr in Sennfeld. Die genauen Veranstaltungsorte werden bei der telefonischen Anmeldung mitgeteilt.

Die Musiker freuen sich, wenn die Bevölkerung die Gelegenheit wahrnehmen und die Konzerte besuchen würde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020