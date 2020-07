Drei kleine „Picknick-Konzerte“

Adelsheim.Die Feuerwehr- und Stadtkapelle heißt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, zu drei kleinen Picknick-Konzerten in den Ortsteilen willkommen, selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und sonstigen Vorschriften.

Die Zuhörer sind willkommen ihre Picknickdecken und Campingstühle, Essen und Trinken mitzubringen und es sich während der Konzerte gemütlich zu machen. Eine Bewirtung durch die Kapelle findet nicht statt. Veranstaltungsorte sind am Samstag, 25. Juli, um 19 Uhr im Schlosspark sowie am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr in Leibenstadt auf dem Sportplatz sowie um 17 Uhr in Sennfeld auf dem Sportplatz.

