Dr. Susanne Eisenmann besuchte LSZU

Ministerin Dr. Susanne Eisenmann, Minister Peter Hauk und Landrat Dr. Achim Brötel besuchten das Landesschulzentrum für Umwelterziehung in Adelsheim.

Adelsheim. Das Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) in Adelsheim hatte am Dienstag hohen Besuch: Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Frau Dr. Susanne Eisenmann, sowie Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald, statteten dem Schulzentrum am Eckenberg einen Besuch ab.

Neben dem Gespräch mit dem neuen Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums, Martin Klaiber, und dem Abteilungsleiter des LSZU, Theo Prestel, über Renovierungsmaßnahmen, bauliche Veränderungen und Fördergelder hatten die Politiker auch die Möglichkeit, einen Einblick in die verschiedenen Projekte der Science Academy Baden-Württemberg, die von Dr. Monika Jakob und Jörg Richter geleitet wird, zu erhalten.

Die Science Academy, welche bereits seit fast 20 Jahren jedes Jahr ihren Platz in Adelsheim hat, ermöglicht Kindern aus Baden-Württemberg in Klasse 8 und 9 sich in den Sommerferien zwei Wochen lang mit verschiedenen natur- und geisteswissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, die in diesem Umfang nicht in der Schule behandelt werden.

Dieses Jahr waren wieder 72 Schüler am LSZU, die sich, verteilt auf sechs Kurse, von Nachhaltigkeit bei Arzneipflanzen über die Geheimnisse des Mondes bis hin zu mathematischen Tricks mit den spannenden Begebenheiten des menschlichen (Un-)Wissens beschäftigen. Bei ihrem Aufenthalt in Adelsheim konnte Dr. Eisenmann das bereits sehr umfassende Wissen der Kinder bewundern und hatte beim Besuch des Mathekurses die Möglichkeit, selbst bei einem mathe-„magischen“ Kunststück dabei zu sein.

Im Astronomiekurs ließ sie sich von einem der Schüler die Entstehungstheorie des Mondes erklären und durfte selbst die Bildung eines Kraters simulieren.

Nach einem Rundgang durch das Schulhaus mit einem Halt bei den kürzlich zugelegten LSZU-Schafen und einem Spaziergang durch den großen Schulgarten endete der Besuch mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Schulmensa.

Die in Aussicht gestellten Fördergelder sollen im Hinblick auf Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des LSZU unter anderem für den Bau von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Schulgebäudes und für die Anschaffung einer Tankstelle für E-Bikes und E-Cars verwendet werden.

