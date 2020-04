Digitale Berufsorientierung für Schüler

Möckmühl.Wie kann ein Informatiker Menschenleben retten? Wie hilft eine Ingenieurin der Umwelt? Antworten gibt das Programm „Coaching 4 Future“, das Hightech-Lösungen für die Welt von morgen vorstellt und Schülern zeigt, in welchen Berufen sie die Zukunft mitgestalten können.

Am Mittwoch, 22. April, informieren auf Einladung der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH „Mint“-Experten am Jagsttal Schulverband Möckmühl im Rahmen der „TECademy“ über Berufe, Ausbildungswege und Studienmöglichkeiten in den „Mint“-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Webinar für Schüler

Da Schule und Unterricht aufgrund der Corona-Krise momentan unter besonderen Bedingungen stattfinden, kommen die Coaches virtuell mit einem Webinar zu den Schülern.

Fachkräfte in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind gefragt. Durch die Digitalisierung werden vor allem immer mehr IT-Experten gebraucht. Das Programm „Coaching 4 Future“ der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit will mehr Jugendliche für eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung oder ein entsprechendes Studium begeistern.

„Im Übergang von der Schule in den Beruf oder ins Studium füllen wir mit unserem Programm seit 2008 eine besondere Lücke“, erklärt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Mit unserem neu entwickelten Webinar bieten wir den Schulen in Zeiten der Corona-Krise eine ortsunabhängige Alternative für eine praxisnahe Studien- und Berufsorientierung.“

Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt des Arbeitgeberverbands Südwestmetall erklärt: „Auch in der Krise dürfen wir die Nachwuchsförderung in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen nicht aus den Augen verlieren. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt berufsorientierende Angebote auf möglichst vielen Kanälen anzubieten.“

Auf Einladung von BBQ, einem Unternehmen des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft, geben die Chemikerin Sarah Neumeyer und Ingenieur Daniel Gugel im Webinar mit spannenden Videoclips, interaktiven Umfragen und Quizelementen einen Überblick zu aktuellen und zukünftigen Technologien und Berufsbildern der „Mint“-Welt.

Technische Berufe sind kreativ

Dabei räumen die Coaches mit Vorurteilen gegenüber technischen Berufen auf und zeigen den Jugendlichen, wie kreativ diese sein können und wie sie die Welt von morgen aktiv mitgestalten können. Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen, die in technische Berufe führen, ergänzen das Angebot.

Welcher Schwerpunkt beim Vortrag gesetzt wird, entscheiden die Schülerinnen und Schüler der achten und zehnten Klasse dabei selbst. Die Wahl zwischen sechs interessanten Themengebieten fällt schwer: Menschen helfen, Welt retten oder Lifestyle stehen ebenso zur Auswahl wie Mobilität, Wohnen oder Maschinen und Roboter. Die Schüler können über den Chat Fragen stellen, die die Coaches beantworten. Auch die Lehrkräfte können aktiv in das Geschehen eingreifen.

Das neue digitale Format von „Coaching 4 Future“ ist bewusst niedrigschwellig gehalten und – wie auch die Präsenzveranstaltungen des Programms – für die Schulen kostenfrei. Interessierte Lehrkräfte können es über die Webseite www.coaching4future.de online anfragen. Nach der Anmeldung durch die Lehrkraft können die Jugendlichen an den Webinaren entweder im Klassenverband in der Schule teilnehmen oder einzeln von zu Hause aus. Das virtuelle Angebot kann zunächst bis Schuljahresende im Juli 2020 befristet angefragt werden.

Beim Schulverbund Möckmühl ist das Webinar am Mittwoch, 22. April, von 13.30 bis 15 Uhr, vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020