Dieseldiebstähle in Adelsheim aufgeklärt

Adelsheim.Einen Ermittlungserfolg konnte die Polizei in Adelsheim verbuchen. Den Ermittlern gelang es, zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren festzunehmen, denen insgesamt sechs Diebstähle vorgeworfen werden. In dem Zeitraum von Juni 2019 und August 2019 wurden nach Angaben der Polizei in Adelsheim mehrere Baumaschinen aufgebrochen und der darin befindliche Dieseltreibstoff gestohlen. Die Tatverdächtigen erbeuteten dabei mehrere hundert Liter Sprit im Wert von knapp 1200 Euro. Bei ihren Taten richteten sie zudem Sachschaden von fast 1000 Euro an. Die beiden jungen Männer mit polnischer Staatsbürgerschaft werden sich nun vor Gericht für die Diebstähle verantworten müssen.

