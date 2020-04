Die Stadt Adelsheim auf neuen Wegen

Die Stadtverwaltung testet seit Kurzem eine App, über die sie ihre Bürger mit wichtigen Informationen versorgt. So gibt es die neuesten Meldungen aus Adelsheim jetzt als Push-Nachricht aufs Handy.

Adelsheim. Für „die schnelle Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern“ führte die Stadt Adelsheim vor kurzem eine Cityapp ein, auf der wichtige Informationen für die Einwohner der Gemeinde veröffentlicht werden.

Das hat jedoch nicht vorrangig mit der Corona-Krise zu tun, sondern ist schon seit längerem ein Thema im Rathaus, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt gegenüber den FN erklärt: „Die Idee, eine App zu testen, steht bereits seit längerem im Raum. Die Cityapp bietet die Möglichkeit der schnellen Kommunikation. So erlaubt sie der Verwaltung via Push-Mitteilungen, schnell und unkompliziert den Bürgern Mitteilungen auf ihr Smartphone zukommen zu lassen.“

Nachdem sich die Situation mit Ausbreitung von Covid-19 zunehmend verschärft hatte, sah Bernhardt in einem direkten und kurzen Draht zu den Bürgern, einen großen Vorteil. Gerade weil sich die Regelungen und Vorschriften zum Teil täglich ändern.

App im Test

„Als der Anbieter der Cityapp die Verwaltung dann mit dem Angebot kontaktierte, dass wir diese App innerhalb von drei Tagen zum Testen bekommen könnten, keine Aktivierungsgebühr von 4800 Euro zahlen müssten und die Höhe der monatlichen Pauschale selbst bestimmen, entschieden wir uns, diesen Kommunikationsweg auszuprobieren.“

Die App ist im App-Store des Smartphones unter dem Namen „CityHub“ zu finden. Außerdem gibt es auf der Homepage der Stadt einen Link, der die Nutzer direkt zur Installation weiterleitet.

Wenn man sich diese dann herunterlädt, kann der App der Zugriff auf den Standort des Geräts erlaubt werden, damit diese automatisch Adelsheim als Gemeinde erkennt. Wer das nicht möchte, hat auch die Möglichkeit, die Stadt manuell auszuwählen.

Wer sich jetzt Gedanken macht, ob der Informationsfluss auf die App fokussiert wird und die Homepage der Gemeinde an Stellenwert verliert, kann beruhigt sein. „Wir überlegen gerade wie die Homepage in Zukunft an Relevanz gewinnt. In diesem Zuge bietet die App den Vorteil, dass man sie gewissermaßen als News-Ticker der Stadt nutzen und wichtige Inhalte verlinken kann. Die Nutzer können dann selbst entscheiden ob Ihnen die komprimierte Information genügt, oder ob Sie die gesamten Inhalte auf der Homepage nachlesen wollen.“

Da sich die App momentan in der Testphase befindet, ist die Bandbreite an Funktionen noch überschaubar. Es gibt einen Reiter „Aus dem Rathaus“ unter dem man Informationen rund um städtische Einrichtungen oder Entscheidungen der Verwaltung findet. Der Menüpunkt „Nachbarschaftshilfe“ listet Aktionen auf, an denen sich die Bürger Adelsheims beteiligen können, um anderen zu helfen.

Engagement der Bürger gefragt

„Noch stehen wir ganz am Anfang mit dem Projekt. Wir laden die Bürger dazu ein, diese App gemeinsam mit der Verwaltung voran zu treiben, denn natürlich haben wir eine Idee davon, was man damit erreichen kann, aber auch wir können nicht in die Köpfe der Nutzer hineinsehen. Insofern erhoffen wir uns zunächst einmal Feedback, was sich die Nutzer von dieser Möglichkeit erwarten“, sagt Bernhardt.

Unabhängig von den weiteren Entwicklungen rund um Corona, werde die App ein Jahr getestet, so der Bürgermeister. „ Je nachdem wie sie in diesem Zeitraum angenommen wird, werden wir die App auch darüber hinaus anbieten.“ Die Kosten sind, dank des Solidaritätsangebots der Softwarefirma „Softfolio.digital“, die die App programmierte, auch nicht hoch. „Wir können die App ein Jahr zu einem Preis nutzen, den wir selbst bestimmen. Wir haben uns für 20 Euro monatlich entschieden. Nach Ablauf des Jahres wird die App vermutlich 100 Euro monatlich kosten“, so das Gemeindeoberhaupt.

Auf die App wurde bislang 400 mal zugegriffen. „Wie viele Nutzer das widerspiegelt können wir anhand der uns zur Verfügung gestellten Statistiken nicht sagen.“

Aber grundsätzlich gilt: „ Die App bietet noch viel Luft nach oben und alle sind eingeladen, sich hier zu beteiligen“, so Wolfram Bernhardt.

Mit der App soll ein neuer Weg der Kommunikation entsteht. Wolfram Bernhardt hofft auf die Unterstützung der Bürger: „Wir werden die App nur halten können, wenn sich Personen finden, die Lust haben, gemeinsam mit der Verwaltung dieses Projekt voranzutreiben.“

