Die Seckach auf dem Schlauchboot erkundet

Adelsheim.Auf „Piratenfahrt“ ging es am Freitagnachmittag beim Sommerferienprogramm der DLRG-Ortsgruppe Adelsheim. Rund 25 Kinder waren gekommen, um in vier Schlauchbooten die „Seckach“ zu befahren und diese einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen. Unterstützung erhielten die Adelsheimer DRLGler von der befreundeten Ortsgruppe in Hettingen, die den Adelsheimern mit zwei Schlauchbooten aushalf, damit alle Kinder gleichzeitig auf der Seckach paddeln konnten. Vorsitzender Joachim Bade begrüßte zunächst alle jungen „Piraten“ und wies auf die Handhabung der Schwimmwesten und Boote hin. Das DRLG-Team, welches den Nachmittag bestens organisiert hatte, begleitete die Kinder in die vier Schlauchboote und die Fahrt begann. Je ein Bootsführer der Jugendgruppe hatte das Kommando. Zunächst paddelten sie eifrig zum ehemaligen Schlachthaus und flussaufwärts bis zur „Kirnaumündung“ und wieder zurück. Für die Kinder war dies ein kurzweiliges, spannendes Erlebnis, das die so schnell nicht vergessen werden. Da Paddeln auch hungrig und durstig macht, hatte das DLRG-Team einen Imbiss mit Getränken vorbereitet, bei dem sich die jungen Piraten nach der abwechslungsreichen Seefahrt stärken konnten, bevor sie wieder den Heimweg antraten. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019