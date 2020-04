Die Protestwellen schlagen hoch

Neben der Verabschiedung des Haushalts für 2020 war der geplante Neubau des Kindergartens in Unterginsbach ein Schwerpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Krautheim. Im Anschluss an die Haushaltsberatungen der Stadt gab es im Stadtrat eine sehr konträr geführte Diskussion und Aussprache über den geplanten Neubau eines dreigruppigen Kindergartens für das „Ginschbachtal“ in Unterginsbach. Die Planentwürfe für diese neue Einrichtung hatte Architektin Martina Munz vom planenden Büro Munz aus Gaildorf in der Sitzung im Dezember dem Gremium vorgestellt.

Die damalige Entwurfsplanung sah nach erfolgreichen Vorgesprächen vor, dort anstelle einer als unwirtschaftlich angesehenen Renovierung des vorhandenen Gebäudes einen neuen dreigruppigen Kindergarten zu bauen.

Keine Förderung

Nach verschiedenen vorbesprochenen Varianten einigte man sich auf eine neue Kindertagesstätte in eingeschossiger Bauweise. Die Baukosten für den Entwurf betragen rund 1,7 Millionen Euro. Rechtzei-tig und fristgerecht wurde von der Verwaltung ein Antrag auf Landesförderung gestellt. Wie Bürgermeister Köhler in der Sitzung sagte, habe das Regierungspräsidium Stuttgart der Verwaltung nunmehr mitgeteilt, dass der geplante dreigruppige Kindergarten in Unterginsbach in dieser beantragten Form keine Aussicht auf Förderung aus dem Ausgleichsstock habe.

Zum einen sei die Kinderzahl nicht vorhanden und zum anderen spielt auch die derzeitige finanzielle Situation der Stadt mit eine Rolle. Dieser wurde nunmehr nahegelegt die eingereichten Pläne abzuändern und entweder einen zweigruppigen Kindergarten zu bauen, oder es im kommenden Jahr nochmals erneut mit einer dreigruppigen Variante zu versuchen um doch eine Förderung zu erhalten, sofern die Kinderzahlen dann einen Bedarf aufzeigen.

Die geplante Realisierung stellt die Stadt nunmehr vor große Probleme wobei der Bürgermeister auch versicherte, dass die Verwaltung hier keine Schuld trage, denn die Stadt wurde hier regelrecht „ausgebremst“.

Der Antrag wurde fristgerecht gestellt, versicherte auch der anwesende Hauptamtsleiter Thomas Hartmann. Die Protestwellen im „Ginschbachtal“ schlagen nunmehr durch diese Entscheidung des Regierungspräsidiums hoch und auch der Stadtrat ist über diese getroffene Entscheidung der Behörde entsetzt und enttäuscht, was auch Dr. Thomas Dubowy in der Sitzung deutlich zum Ausdruck brachte.

In dieser Sitzung müsse eine Entscheidung getroffen werden wie es nunmehr mit dem Projekt im Ginschbachtal weitergeht. Bürgermeister Köhler zeigte die weiteren Möglichkeiten auf. „Entweder wir ändern unseren Antrag auf einen zweigruppigen Kindergarten oder wir ziehen diesen ganz zurück und stellen diesen mit der jetzigen Version nochmals neu im nächsten Jahr, wobei nicht gesagt ist, ob es dann eine Bezuschussung gibt, und der Antrag dann vielleicht wieder abgelehnt wird.

In der jetzigen Situation sollten wir den Kindergarten retten und die Förderung für einen zweigruppigen Kindergarten beantragen, ansonsten würde sich der Neubau um weitere Jahre verschieben. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, sagte Köhler.

Oberginsbachs Ortsvorsteher Sebastian Holch sprach sich für einen Neubau aus, da das jetzige Gebäude nicht mehr sanierungsfähig ist. Man sollte deshalb einen Antrag auf einen zweigruppigen Kindergarten stellen, um noch in diesem Jahr in die Förderung zu kommen und schnellstens mit dem Bau beginnen zu können, dabei soll die Option eines Erweiterungsbaues berücksichtigt werden.

Bei der neuen Variante eines zweigruppigen Kindergartens, so Köhler, würden sich die Baukosten nach Berechnung von Architektin Munz um rund 450 000 Euro auf jetzt 1,3 Mio. Euro reduzieren.

Die mehr als einstündige Diskussion im Gremium endete dann einstimmig für den Vorschlag des Bürgermeisters, einen zweigruppigen Kindergarten weiter zu verfolgen und den jetzigen gestellten Förderantrag abzuändern. Im Haushalt 2020 wurden weitere 40 000 Euro an Planungskosten eingestellt, denen der Stadtrat ebenfalls im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung zustimmte.

Wie der stellvertretende Rechnungsamtsleiter Fabian Zürn ergänzte, können für den Neubau Fördermittel in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von rund 800 000 Euro abgerufen werden. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020