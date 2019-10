Die Motorradherzen schlugen höher

Der „Adelsheimer Herbst“ stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des History-Biker-Treffs und wurde zum Erlebnis für die ganze Familie.

Adelsheim. Viele hundert Besucherinnen und Besucher kamen am Wochenende zum „Adelsheimer Herbst“ bei herrlichem Spätsommerwetter in die Stadt. Der Gewerbeverein hatte auch zur Erinnerung an das vor 70 Jahren erstmals in Adelsheim veranstaltete Motorradrennen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, zu dem neben einem ökumenischen Biker-Gottesdienst die professionelle Motorrad-Stuntshow von Kevin Funk, die Präsentation der zehn ältesten Motorräder sowie ein großer Flohmarkt gehörten.

„Alles rund ums Motorrad“

Das Fest begann am Vormittag mit dem Gottesdienst in der Seestadt, wo auch zahlreiche Aussteller „Alles rund ums Motorrad“ präsentierten. Nicht nur dort, sondern auch in den angrenzenden Straßen waren viele verschiedene Motorräder aus früherer und auch heutiger Zeit ausgestellt. Bei der Ansicht dieser Raritäten schlugen die Herzen mancher Motorradfans sichtlich höher. Die „Elektromobilität Hohenlohe“ stellte ihre neuesten Modelle mit Elektroantrieb vor. Ein riesiger Flohmarkt war im Schlosshof und auf dem Rossparkplatz vor der Sparkasse aufgebaut, der bei den kleinen und großen Besuchern auf großes Interesse traf.

Wagemutig und spektakulär

Am frühen Nachmittag fand die erste der beiden professionellen Motorrad-Stuntshows von Kevin Funk in der eigens abgesperrten Marktstraße statt, welche von vielen Besuchern verfolgt wurden und die teilweise den Atem anhielten. Da waren außergewöhnliche Fahrmanöver und spektakuläre Sprünge des Stutmans zu sehen. Bei der zweiten Vorführung am späten Nachmittag stellten sich sowohl Bürgermeister Wolfram Bernhardt als auch einige seiner Gemeinderäte mit etwas Nervosität für einen Motorradsprung zur Verfügung stellten. Beeindruckend war auch das Fahren ohne Vorderrad oder der gewagte, aber fast ungefährliche Sprung auf einen Pick-up. Für diese grandiosen Darbietungen gab es natürlich viel Applaus des Publikums.

Präsentation mit Prämierung

Ein weiterer Höhepunkt des Herbstfestes war die Präsentation der zehn ältesten ausgestellten Motorräder. Michael Sauter, Vorstand des Gewerbevereins, nahm mit Sven Heimberger die Vorstellung und Prämierung und die Siegerehrung vor. Er betonte, dass es ein Traum sei, diese alten Maschinen heute noch auf den Straßen zu sehen. Für die zehn Bestplatzierten gab es zudem ein Präsent mit Adelsheimer Spezialitäten.

Den ersten Platz belegte Eberhard Müller mit seinem Motorrad Triumph H aus dem Jahre 1919, Zweiter wurde Alexander Schäfer mit einer Imperia 500, Baujahr 1927, und den dritten Platz belegte Peter Niederer mit seiner Zündapp Z 200, ebenfalls Baujahr 1929. Die historische Technik von damals war bemerkenswert und die zehn Sieger erhielten für ihre Ehrenrunde durch die Marktstraße viel Beifall. Im Bürgersaal des Rathauses fand zudem eine Vernissage von Armand Warin statt. Sowohl das Heimatmuseum als auch die Jakobskirche waren geöffnet. Eine Führung durch die Kirche wurde ebenfalls angeboten.

Musikalische Unterhaltung gab es durch die Kapelle „Blechgeflüster“ und der Gesangverein 1839 Adelsheim trug mit einigen Liedbeiträgen am „Gäässebrunnen“ zum Gelingen des Festes bei. Ein Bücher-Flohmarkt mit verschiedenen Werken fand vor dem Rathaus statt und die geöffneten Adelsheimer Fachgeschäfte lockten mit attraktiven Angeboten. Auch das Autohaus Biber stellte seine Fahrzeuge vor. Selbstverständlich gehörten auch Essen und Getränke zu diesem Tag dazu und rundeten das Programm ab. Die Verantwortlichen waren jedenfalls zufrieden mit dem Zulauf.

