Die Kreditaufnahme fällt geringer aus als erwartet

Adelsheim.„Es sieht besser aus als befürchtet“, erklärte Kämmerer Rainer Schöll zum Haushalt der Stadt Adelsheim für 2021. Das Zwölf-Millionen-Euro-Werk wurde am Montag in der Eckenberghalle vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Wie Schöll erläuterte, konnte in den Jahren 2019 und 2020 nicht ausgegebenes Geld wieder eingesetzt werden, so dass 2021 weniger Kredit aufgenommen werden muss als erwartet. Die Nettoneuverschuldung werde auf 2,3 Millionen Euro begrenzt. Auch an der Gebührenschraube wird nicht gedreht: „Die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert, das ist erfreulich für die Steuerzahler.“

Gebührenschraube nicht gedreht

Mit Erträgen und Aufwendungen von 11 980 000 Euro ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen. „Das ist das Minimum und das haben wir erreicht“, so Schöll. Man rechne mit einem leichten Rückgang bei der Gemeindesteuer, erreiche aber den langjährigen Schnitt. Die Schlüsselzuweisungen werden geringer ausfallen als im Vorjahr. Da hilft es der Stadt, dass die Kreisumlage gesenkt wurde. „Unterm Strich haben wir 4,3 Millionen Euro“, so Schöll.

Zu den Ausgaben erklärte er: „Das meiste Geld bleibt bei den Kindern“. Für Kindergärten sind 691 000 Euro vorgesehen, für die Schulen (210 900 Euro). Aber auch Freibad (166 550 Euro), Sportstätten (163 000 Euro) und die Feuerwehr (142 050 Euro) schlagen zu Buche. Durch die Baumaßnahmen – der Neubau der Kultur- und Sporthalle sowie die Erweiterung des Kindergartens Adelsheim sind die größten Brocken – ist der Haushalt stark in Anspruch genommen. Die liquiden Mittel werden 2021 und 2022 noch abgebaut, sollen danach aber wieder aufgefüllt werden, um künftige Investitionen zu ermöglichen. Unwägbarkeiten bleiben, gab der Kämmerer noch zu bedenken. So wisse man noch nicht, ob das Land wieder die Kindergartenbeiträge übernehme, wie im ersten Lockdown geschehen.

„Schwarzmalerei bringt uns nicht weiter“, zitierte Stadtrat Rolf Friedlein in der Stellungnahme der CDU die Etatrede 2020 von Edgar Kraft. Das gelte noch immer. Lob gab es für die „schwarze Null“ und den Baufortschritt an der Kulturhalle. Für die Lücken in der Marktstraße werde man Ideen entwickeln müssen. Gut und sinnvoll sei die Erweiterung des Kindergartens in Adelsheim.

Dass die Investitionen in die Kindergärten ein Kraftakt, aber notwendig seien, betonte auch Ralph Gaukel (SPD). Lob gab es von ihm für die Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft und die vorgesehenen 80 000 Euro für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Marco Rieß (Freie Wähler) bestätigte, man treffe „richtige und wichtige“ Entscheidungen für die Zukunft. An die Bürger appellierte er, Kritik nicht nur in bestimmten Medien zu äußern, sondern sich direkt an die Gemeinderäte zu wenden und sich aktiv einzubringen. Harald Steinbach (Bürgerliste) ist es wichtig, dass auch weiter Geld in die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur fließt.

Alle Sprecher dankten der Verwaltung für die engagierte Arbeit. Hervorgehoben wurde auch die gute Zusammenarbeit im Gremium und mit der Verwaltung. Ein großes Lob auch des Bürgermeisters galt den Ehrenamtlichen in der Stadt. sab

