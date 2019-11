Die innere Stimme finden

Adelsheim.Ein Gottesdienst nach der Liturgie der Hubertusmesse fand am Sonntag in der evangelischen Stadtkirche in Adelsheim statt. Abwechselnd musizierten die Bläsergruppe der Kreisjägervereinigung Buchen sowie das Odenwälder Parforcehorn- und Waldhornbläserensemble unter der Leitung von Edmund Link. Auf der Orgel spielte Sebastian Scheuermann. Er studiert Musik an der Musikhochschule Mannheim.

Der musikalische Teil der Messe umfasste Werke aus der originalen französischen Messe „La Messe de Saint Hubert“ von Jules Cantin sowie Werke der Komponisten Josef Maderthaner, Karl Stiegler, Josef Schantl, Reinold Stief sowie ein Orgelarrangement von Wilhelm Bruns und Johannes Michel.

Leben neu gestaltet

Nach der Begrüßung durch die Jagdhornbläser führte Pfarrerin Angelika Bless aus, dass bereits im Mittelalter Gottesdienste zur Ehre von Hubertus gefeiert wurden. Im 18. Jahrhundert wurden diese vermehrt von den neu aufgekommenen verschiedenen Jagdhörnern gestaltet. Die Liturgie ist angelehnt an die des normalen Gottesdienstes.

Besonders imponierend war die Klangfülle in der voll besetzten Stadtkirche. Hinzu kamen die hervorragenden musikalischen Leistungen der verschiedenen Ensembles, beeindruckend auch die Gemeindelieder, die mit Begleitung der Jagdhornbläser und der Orgel gesungen wurden.

In ihrer Ansprache zeichnete Pfarrerin Bless den Lebensweg von Hubertus nach, der im 7./8. Jahrhundert gelebt hat. Seine Frau war bei der Geburt seines Kindes gestorben, kurz darauf starb dieses auch.

Um der Verzweiflung zu entgehen, suchte er Entlastung bei der Jagd. Dabei soll ihm nach der Legende ein Hirsch mit einem Kreuz im Geweih begegnet sein. Dies war für ihn ein Zeichen, sein Leben neu zu gestalten. Er wurde Priester und später Bischof von Lüttich. Im Laufe der Zeit wurde er der Schutzpatron der Jäger.

Der Hirsch steht in der christlichen Religion für Hoffnung. „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser…“, ist vielen aus Psalm 42 bekannt. Der Hubertustag am 3. November liegt im Zeitabschnitt der Trauer, aber auch der Hoffnung. „Wenn wir in den Wald gehen und jagen, kann es uns helfen, die innere Stimme, unsere Kräfte in uns zu suchen und zu finden. Hubertus erkannte sich dadurch als Glaubender“, so Pfarrerin Bless.

Als Auferstehungstier symbolisiert der Hirsch in vielen Religionen das Leben und Sterben. Im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes standen jedoch die Choräle und Musikstücke, besonders beeindruckend der Hubertusmarsch. Der Beifall am Ende war eine Anerkennung der hervorragenden Leistung aller Musizierenden. Günter Trumpp

