„Die Gesellschaft kann sich auf Sie verlassen“

Mit einem Festakt und einem „Tag der offenen Tür“ feierte das THW in Adelsheim sein 50-jähriges Bestehen.

Adelsheim. Beim Festakt des THW Adelsheim am Sonntag zum 50-jährigen Bestehen wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt.

Mit einer Fahrzeug- und Geräteschau sowie einer großen Rutsche präsentierte sich das THW Adelsheim am Sonntag bei einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit. Am Vormittag würdigten Ehrengäste in Ansprachen die Leistungen des Vereins in den vergangenen 50 Jahren.

Steffen Mütsch vom THW-Adelsheim begrüßte die Gäste und moderierte die Veranstaltung. Nina Warken, Bundestagsabgeordnete und Präsidentin des THW-Landesverbands, dankte den ehrenamtlich tätigen THW-Mitgliedern für „unzählige Einsatzstunden und viele Einsätze“. Die Helfer begäben sich bei ihren Einsätzen das eine oder andere Mal auch in Gefahr. „Die Gesellschaft kann sich stets auf Sie verlassen“, betonte Warken.

Die Herausforderungen für die Helfer hätten sich in den vergangenen 50 Jahren geändert, führte die Präsidentin weiter aus. Terrorgefahr, Unwetter und Flüchtlingskrise brachten neue Aufgaben für die Helfer mit sich. Deshalb habe die Politik ein neues Einsatzkonzept entwickelt. Sie versprach, gern Ansprechpartnerin für die THW-Mitglieder zu sein und wünschte dem Ortsverein alles Gute für die Zukunft.

Markus Jaugitz, Leiter der Regionalstelle Mannheim des THW, erinnerte an die Feier zum zehnjährigen Bestehen des THW Adelsheim. Anfangs habe sich die Ortsgruppe auf die Trinkwasserversorgung spezialisiert und im Ausland Trinkwasseraufbereitungsanlagen errichtet, zum Beispiel im Kongo. Jetzt verfüge der Ortsverein über ein anderes Standbein, nämlich den Bereich Elektro. So habe der Ortsverein kürzlich eine neue Netzersatzanlage erhalten.

„Der Ortsverein wird getragen von einer kleinen Zahl an Helfern“, sagte Jaugitz. Er dankte diesen und ihren Familien für ihren Einsatz und ihr Verständnis. Den Arbeitgebern dankte er dafür, dass sie die Helfer immer wieder für Einsätze von der Arbeit freistellten.

Anschließend ehrte Markus Jaugitz langjährige Mitglieder des Ortsvereins. Ortsbeauftragter Marc Egolf wurde eine besondere Ehrung zuteil: Dieser erhielt mit dem Ehrenzeichen in Bronze die dritthöchste Auszeichnung des THW.

Wie Jaugitz erläuterte, sei Egolf vor fast 30 Jahren dem THW beigetreten. Zunächst setzte er sich im Instandsetzungszug des Ortsverbands ein und wurde im Jahr 1998 Zugführer. Im Mai 2004 übernahm er das Amt des stellvertretenden Ortsbeauftragten, fünf Jahre später wurde er zum Ortsbeauftragten gewählt. „Seit nunmehr zehn Jahren füllt er diese Position mit großem Erfolg aus“, sagte Jaugitz.

Egolf habe sich besonders stark für die Ausbildung in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Er habe an Einsätzen beim Nato-Gipfel im Jahr 2009, wegen des Hochwassers im Jahr 2013, im Rahmen der Flüchtlingslage im Jahr 2014 und bei einem Umwelteinsatz an der Jagst im Jahr 2015 teilgenommen. mb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019