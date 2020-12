Die Gebühren bleiben vorläufig noch stabil

Adelsheim.„Ganz schön wässrig“ war die Tagesordnung am Montag, stellte Bürgermeister Bernhardt angesichts von drei Tops zum Thema Wasser und Abwasser fest.

Jahresabschluss festgestellt

Vorgestellt, vom Gemeinderat besprochen und festgestellt wurde der Jahresabschluss 2019 der Wasserversorgung in Adelsheim. Demnach schließt das Wirtschaftsjahr der seit 2002 als Eigenbetrieb geführten Wasserversorgung mit einer Bilanzsumme von 2 172 936 Euro ab.

Nachfragen stellten die Stadträte vor allem zum hohen Wasserverlust im Netz. Der resultiere aus den vielen Wasserrohrbrüchen, erläuterte Kämmerer Rainer Schöll, was wiederum auf das Alter des Leitungsnetzes zurückgehe. Einig waren sich alle, dass man bei jeder Baumaßnahme die Wasserleitungen prüfen und erneuern müsse. Der Abschluss wurde mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 111 296 Euro, Rückstellungen von 60 622 Euro und Verbindlichkeiten von 1 588 867 Euro festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 48 094 Euro ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Dem Bürgermeister als Betriebsleiter wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Minus lässt sich verrechnen

Die Abwassergebühren bleiben wie sie sind, auch wenn es eine Kostenunterdeckung, also ein Minus bei der Schmutzwasserbeseitigung gibt. Die Stadt hat in dem Bereich 94 567 Euro mehr ausgegeben, als Gebühren in die Kasse kamen. Solche Unterdeckungen können innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgeglichen werden. Das kann durch eine Gebührenerhöhung geschehen, es kann aber auch sein, dass im Folgejahr mehr Geld hereinkommt und man so zu einem Ausgleich kommt. Diesen Weg will die Stadt mit ihrem Regiebetrieb Abwasser gehen. „Wir gehen davon aus, dass wir das verrechnen können“, so Rainer Schöll.

Wie er weiter berichtete, lag die Kostenunterdeckung im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung bei 12 577 Euro. Im Vorjahr gab es noch eine Kostenüberdeckung von 13 156 Euro. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat unveränderte Gebühren vor: Niederschlagswassergebühr 0,53 Euro je Quadratmeter; Schmutzwassergebühr 2,91 Euro je Kubikmeter. Beim Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben würde sich rein rechnerisch eine Erhöhung im Centbereich ergeben. Da die Anlieferung von Abwasser an die Kläranlage allerdings jährlich nur rund 440 Kubikmeter ausmacht, empfahl Schöll, auf eine Änderung der Gebührensätze für 2021 noch zu verzichten. Demnach bleibt es für Abwasser aus Kleinkläranlagen bei 36,72 Euro je Kubikmeter, bei Abwasser aus geschlossenen Gruben bei 3,67 Euro je Kubikmeter. In der Zukunft werde die Gebühr wohl allerdings steigen müssen.

In seinem Beschluss stellte der Gemeinderat die Kostenunterdeckung fest und stimmte der Gebührenkalkulation zu. Befürwortet wurden auch weitere Beschlussvorschläge zur Arbeit des Regiebetriebs.

Weisungsbeschluss gefasst

Weiter hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass Bürgermeister Bernhardt in der Versammlung der Wasserversorgung Bauland (WVB) am 3. Dezember dem Jahresabschluss 2019 und den Wirtschaftsplan 2021 zustimmen soll. Bernhardt vertritt die Stadt Adelsheim in der Gesellschafterversammlung der WVB. Rainer Schöll, zugleich Geschäftsführer der WVB, stellte dem Gremium die Zahlenwerke vor, wie er es zuvor auch schon in anderen, der Gesellschaft angeschlossenen Baulandgemeinden getan hatte (die FN berichteten). Rund 1688 Arbeitsstunden oder 20 Prozent der Gesamtzeit habe man für Adelsheim aufgewendet, die Stadt hat 26.4 Prozent Geschäftsanteile an der Wasserversorgung.

Einstimmig fasste der Gemeinderat den Weisungsbeschluss für den Bürgermeister: Der Jahresabschluss 2019 soll von der Versammlung genehmigt und der Jahresfehlbetrag von 5448 Euro vorgetragen werden. Dem Geschäftsführer soll für 2019 Entlastung erteilt werden. Abschlussprüfer für 2020 soll die WGKK Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mosbach werden. Der Wirtschaftsplan 2021 soll wie folgt festgesetzt werden: Im Erfolgsplan stehen Erträge und Aufwendungen von 630 000 Euro. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von 34 000 Euro vorgesehen. Kredite sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300 000 Euro. sab

