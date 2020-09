Die Freiherren von Adelsheim im Blick

Adelsheim.Die Volkshochschule in Adelsheim veranstaltet in ihrem Herbstprogramm am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr im Rathaussaal von Adelsheim einen 90-minütigen Vortrag über das Geschlecht der Freiherren von Adelsheim und Herren zu Wachbach. Referent ist Albert Rückert, der für seine geschichtlichen Kenntnisse bekannt ist.

In diesem Vortrag erhalten die Zuhörer Einblicke in die Geschichte der Freiherren von Adelsheim und der Herren zu Wachbach. Ihre Herkunft sowie ihre Bedeutung im fränkischen Reichsritterkreis wird näher beleuchtet. Außerdem erfahren die Teilnehmer etwas über einzelne Persönlichkeiten, deren Karrieren und Verheiratungen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020