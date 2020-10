„Die Busse sind nach wie vor proppenvoll“

Ausgeklügelte Hygiene- und Abstandskonzepte gibt es in den Schulen im Kreis. In den öffentlichen Verkehrsmitteln können die Pandemie-Auflagen aber häufig nicht wirklich umgesetzt werden.

Adelsheim/Osterburken. Die Schulwege vieler Schüler, die beispielsweise die Bildungseinrichtungen in Adelsheim und Osterburken besuchen, sind lang. Und umständlich.

Vom Bus in den Zug und wieder Bus

Da geht es vom Bus in den Zug, dann in die S-Bahn und wieder in den Bus. Wer beispielsweise aus Berolzheim oder Schöntal kommt, nimmt einiges auf sich, um am Unterricht in Adelsheim oder Osterburken teilnehmen zu können. Was ganz klar für die Schulen spricht, aber in Zeiten von Corona nicht einfacher wird.

Der Landkreis hat unmittelbar nach Schuljahresbeginn sogenannte „Verstärkerfahrten“ im Bereich der Schulbeförderung eingesetzt. Aktuell sind 23 „Verstärker“ im Einsatz. Im Mittelbereich Buchen seien mehrere Fahrten auf den Linien 821, 841 und 844 verstärkt. Weitere seien „in der Prüfung“, heißt es im Landratsamt.

Nach der Erfahrung einer Mutter aus Sennfeld werden die Verstärkerbusse auch genutzt. „Wobei das natürlich immer besser sein könnte“, meint sie.

Es gilt – wie im ÖPNV allgemein – das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Das Tragen der Masken ist eine der wesentlichen Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Laut Jan Egenberger von der Pressestelle des Landratsamtes komme hier auch den Eltern eine entscheidende Rolle zu, die ihre Kinder immer und immer wieder entsprechend sensibilisieren und über Hygienemaßnahmen informieren müssten. Beispielsweise sei es sinnvoll, sich vor und nach der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Diese Möglichkeit gebe es ja in jeder Schule.

Auslastung reduzieren

Ziel sei es, die Auslastung der im Schülerverkehr eingesetzen Busse im Sinne der Landesvorgaben zu reduzieren. Nach und nach würden alle verfügbaren Fahrzeuge im Neckar-Odenwald-Kreis zum Einsatz kommen. „Man muss aber betonen, dass es nicht möglich sein wird, dass jedes Kind mit 1,5 Metern Abstand mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Schule kommen kann“, unterstreicht Jan Egenberger im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Das werde aufgrund der verfügbaren Busse und Fahrer, sowie der endlichen finanziellen Mittel auf Landes- und Kreisebene nicht gelingen.

Förderkriterien gerade korrigiert

Allerdings habe das Land die Förderkriterien zur Besetzung der Fahrzeuge gerade letzten Dienstag nach unten korrigiert. Jetzt reicht in der Regel die Auslastung von 100 Prozent der Sitzplätze und 20 Prozent der Stehplätze für die Förderung der „Verstärkerfahrten“. Davor lagen die Kriterien bei 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze.

„Trotzdem ist der Schülertransport schon ohne Corona manchmal chaotisch. Aber dass Mundschutz immer getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden, ist sicher nicht der Fall“, erklärt Noa Pfeiffer aus Schöntal, der eine 11. Klasse am EBG besucht. Annouk Tinn, die ebenfalls Schülerin am Eckenberg-Gymnasium ist, pflichtet ihm bei: „Dass zusätzliche Busse eingesetzt werden, davon merke ich nichts. Sie sind immer proppenvoll“, sagt die Schülerin, die aus Neudenau kommt, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Jannik Bopp aus Schefflenz dagegen bewertet die Situation gelassen. Er fährt jeden Tag Bus, Zug und nochmal Bus und sagt abgeklärt: „Alles kein Problem.“

Natürlich erleben die Schüler die Situation unterschiedlich. Und Busfahrer Karl-Heinz Lauter stellt fest: „Die Eltern machen sich viel zu sehr verrückt. Die Schüler sind doch ohnehin die ganze Zeit zusammen. Man kann sie sowieso nicht auseinander halten“, steht für ihn fest.

Viele Eltern fahren selbst

Neben den überfüllten Bussen gibt es noch ein anderes Problem: Viele Eltern sind dazu übergegangen, ihre Kinder in Corona-Zeiten selbst in die Schule zu fahren und auch wieder abzuholen. „Das gibt dann ein komplettes Verkehrschaos vor der Schule“, erzählt eine Sennfelder Mutter, deren Sohn Asthma hat. Aus diesem Grund fährt auch sie ihn in die Schule. Da die Eltern teilweise total chaotisch parkten und viele ihre Kinder holen, weil sie ihnen die Busfahrt nicht zumuten wollen, habe die Polizei am Eckenberg-Gymnasium schon saftige Bußgelder verhängt. Und wenn dann auch noch die Nachbarkinder mit nach Hause genommen werden, was oft so ist, kommen die Hygieneregeln auch wieder nicht zum Tragen.

„Natürlich gibt es viele Beschwerden von Eltern, dass der Abstand in den Bussen nicht eingehalten wird“, erklärt der Schulleiter des EBG, Studiendirektor Martin Klaiber, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Wir sind in der Krise. Den einen gehen die Regeln zu weit und den anderen nicht weit genug“, so seine Erfahrung. „Die richtige Antwort gibt es nicht“, ist er überzeugt.

So sieht es auch sein Kollege Florian Loser von der Martin-von-Adelsheim-Schule. „Wir unternehmen alle Anstrengungen für die Hygienemaßnahmen in der Schule: Das Mittagessen und die Pausen finden gestaffelt statt. Natürlich wäre es begrüßenswert, wenn auch die Schülerbeförderung den Corona-Maßnahmen angepasst wäre“, so der Schulleiter.

Definitiv hätten die Schüler aber weniger ein Problem mit den Zuständen als ihre Eltern, so die Erfahrung der beiden Schulleiter aus Adelsheim. „Die Transportmöglichkeiten sind nicht optimal. Da sind wir uns einig“, sagt Martin Klaiber.

Trotzdem wolle die Landesregierung die Schulen um jeden Preis offen halten. Und auch für die meisten Schüler sei das ein sehr wichtiger Punkt. Denn viele Schüler ziehen es vor, in überfüllten Bussen in die Schule zu fahren und ihre Schulkollegen zu treffen, anstatt zuhause alleine Online-Unterricht machen zu müssen.

