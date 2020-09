Die Außenanlage nimmt bereits Gestalt an

Bürgermeister Wolfram Bernhardt informierte im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Sennfelder Festhalle, dass die Stadt einen Zuwendungsbescheid für die Einbindung des Hochbehälters der Justizvollzugsanstalt in das Wasserversorgungssystem der Stadt erhalten habe. Adelsheim bekommt 143 800 Euro für den zweiten Bauabschnitt, das entspreche 52,1 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Da es auch für den ersten Bauabschnitt eine Förderung gab, sei die gesamte Maßnahme demnach mit 221 100 Euro gefördert worden.

Stadtrat Friedlein regte an, schon jetzt ein Konzept für die Schwimmbadsaison 2021 zu erarbeiten, um auch unter Corona-Bedingungen sicher öffnen zu können. Man schaue sich bereits die Vorgehensweise der umgebenden Städte an, um ein eigenes Konzept zu erstellen, sagte Bürgermeister Bernhardt zu.

Die Stadt Adelsheim wird, unterstützt durch eine EU-Förderung über 15 000 Euro, öffentliche WiFi-Punkte installieren. In Kooperation mit der Firma „The Cloud Networks“ werden in den kommenden Monaten zwölf solche Punkte geschaffen, zum Beispiel am Rathaus Adelsheim, in der Marktstraße, beim Kulturzentrum, in Sennfeld beim Rathaus und an der Festhalle sowie in Leibenstadt beim Rathaus. Bei der Festlegung der Orte habe man sich an der bisherigen Verfügbarkeit von DSL-Anschlüssen orientiert, so der Bürgermeister.

Der geänderte Sitzungsplan sieht folgende Gemeinderatssitzungen vor: Am 19. Oktober, 16. November und 30. November, jeweils in der Sporthalle Adelsheim, sowie am 14. Dezember in der Festhalle Sennfeld. Bei diesem Termin sind auch Ehrungen und ein Jahresrückblick vorgesehen. sab