Dekorative Papierkunstwerke geschaffen

Adelsheim.Im Rahmen des Ferienprogramms bot die Stadtbücherei Adelsheim interessierten Kindern ab sieben Jahren eine kreative Bastel-Aktion am Montagvormittag an. Konzentration, Genauigkeit und Fingerspitzengefühl waren beim „Origami“ gefragt. Die Kinder konnten zwischen verschiedenen Projekten auswählen und sich unter Anleitung von Bärbel Bernlöhr, Petra Berger und Yvette Zettler ans Werk machen. So entstanden Windräder, Vogel- Mobile zur Dekoration und Fingerpuppen zum Spielen aus Papier. Origami ist eine spezielle Papierfaltkunst, bei der unter anderem die Auge-Hand-Koordination, die feinmotorischen Fähigkeiten sowie das Erkennen geometrischer Zusammenhänge geschult werden. Dabei entstehen schöne 2D- und 3D-Objekte aus Papier. Bild: Stadtbücherei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019