Bürgermeister Wolfram Bernhardt sprach aus, was am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung viele dachten: „Wie schafft es Heide Lochmann, nach 40 Jahren immer noch an das Gute zu glauben?“ Fast genauso lange wird inzwischen über eine feste Frauenquote gestritten. In keinem Bundesland sitzen so wenige Frauen in politischen Gremien wie in Baden-Württemberg. Dass es Frauen bei den herrschenden männlichen Strukturen in der Politik alles andere als leicht haben, ist wissenschaftlich erwiesen.

Heide Lochmann hat es mit der ihr eigenen Art geschafft, diese Gräben zu überwinden und sich Respekt zu verschaffen. Sie hat den Spagat von Beruf, Familie und Ehrenamt gemanagt. Und sich eingesetzt. Mit ihrer ganzen Kraft. Zum Beispiel für die Flüchtlinge. Kontinuierlich und beharrlich. Etwa 50 von ihnen sind in Adelsheim heimisch geworden, sprechen Deutsch und haben einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Nicht zuletzt ein Verdienst von Heide Lochmann. Das sie nicht an die große Glocke hängt. Sie macht einfach. Spürt, dass es Kraft kostet. Aber auch, dass viel zurück kommt.

Heide Lochmann ist ein Vorbild. In ihrer Zielstrebigkeit, mit der sie ihre Aufgaben verfolgt, in ihrer Art und Weise, wie sie im Gemeinderat und bei ihrem sozialen Engagement agiert: konsequent, aber umgänglich, unprätentiös, souverän. Chapeau, Heide Lochmann!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020