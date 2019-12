Bummeln und bei Glühwein verweilen

Adelsheim.Bunter Budenzauber, Lichterglanz, Tannengrün und eine Vielzahl leckerer Köstlichkeiten laden die Besucher von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, in den Schlosshof des Wasserschlosses zum Weihnachtsmarkt ein.

Zum 42. Mal schon findet der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte und beliebte Weihnachtsmarkt unter der Regie des Jugendhauses in Zusammenarbeit mit der Stadt Adelsheim statt.

30 Buden und Stände

Rund 30 Buden und Stände laden am dritten Adventswochenende zum Bummeln und Verweilen ein. Neben kalten und warmen Getränken und vielen kulinarischen Überraschungen gibt es auch Stände mit Geschenkideen, Selbstgebasteltem, Socken, Büchern, Holzdeko, Wachskerzen, Schaffellen und vielem mehr.

Buden und Stände öffnen am Freitag, 13. Dezember, ab 16 Uhr. Um 16.30 Uhr findet das Krippenspiel des evangelischen Kindergartens in der evangelischen Stadtkirche statt. Die offizielle Eröffnung ist dann um 18 Uhr mit dem Vorstand des Jugendhauses und Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Anschließend ist Weihnachtssingen mit der Jugendkapelle Adelsheim, dem Gesangverein 1839 Adelsheim und dem kath. Kirchenchor.

Am Samstag, 14. Dezember, öffnet der Markt ebenfalls um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr findet das Weihnachtssingen des Schulchors der Martin-von-Adelsheim-Schule statt und ab 18 Uhr unterhält die Feuerwehr- und Stadtkapelle mit weihnachtlichen Weisen.

Von 16 bis 20 Uhr laden die Fachgeschäfte zum Weihnachtsmarkt-Shopping und Bummeln ein. Viele tolle Geschenkideen und Überraschungen warten auf die Besucher. Außerdem wartet während der ganzen Adventszeit eine süße weihnachtliche Überraschung auf die Kunden.

Und mit etwas Glück kann man ein Weihnachtsgeschenk in den Fachgeschäften gewinnen.

Außerdem gibt es vom Gewerbeverein ein Gewinnspiel, bei dem es Adelsheimer Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Teilnahmescheine liegen in den Fachgeschäften aus.

Am Sonntag, 15. Dezember, gibt es anlässlich des 400. Geburtstages des Alten Rathauses von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Um 14.30 und 16 Uhr hält Albert Rückert im Trauzimmer einen 20-minütigen Vortrag unter dem Motto „Das Alte Rathaus – Geschichten und Geschichtliches aus vier Jahrhunderten“.

Um 14.30 und 16 Uhr gibt es eine Vorlesestunde und einen Malwettbewerb in der Stadtbücherei sowie eine Mitmachstation „Häuser bauen“. Von 14 bis 17 Uhr ist im Gewölbekeller eine Diaschau „Adelsheim früher und heute“ zu sehen. Die Stadtverwaltung bietet Kaffee und selbst gebackene Kuchen im Foyer des Rathauses an.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am dritten Adventssonntag um 15 Uhr seine Buden und Stände. Um 16.30 Uhr wird der Nikolaus Geschenke an die kleinen Gäste verteilen. Um 17 Uhr sorgt noch einmal die Feuerwehr- und Stadtkapelle für musikalische Unterhaltung.

Historisches Karussell

An allen Markttagen steht für die kleinen Besucher ein historisches Karussell auf dem Rossparkplatz zur Verfügung. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Team des Bauländer Heimatmuseums wieder eine Modelleisenbahnausstellung im großen Sitzungssaal des Rathauses. Verschiedene Spurbreiten und unzählige Züge im Fahrbetrieb werden Jung und Alt wieder in ihren Bann ziehen. Die Modellbahnausstellung ist am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019