Bürger machten vieles möglich

Leibenstadt.Zur Abschlusssitzung des Leibenstadter Ortschaftsrates am vergangenen Donnerstag, bei der der Jahresrückblick des Ortsvorstehers im Mittelpunkt stand, begrüßte Dieter Stahl neben einer großen Anzahl interessierter Bürger erstmals auch Bürgermeister Wolfram Bernhard. Nach einigen Bekanntgaben gab das Gremium einem Antrag auf Neubau eines Wohnhauses in der „Wanne“ seine Zustimmung. Ebenfalls genehmigt wurde der Anbau eines Wintergartens an ein bestehendes Wohnhaus im Baugebiet „Kohlacker“. Erfreut zeigten sich die Ortschaftsräte über das bestehende Interesse an Baugrundstücken im neuen Erschließungsgebiet „Wanne“. Nach kurzer Beratung wurden zwei Reservierungsanträge positiv entschieden.

Umfassende Renaturierung

Nach diesen letzten Entscheidungen des Jahres 2019 startete Ortsvorsteher Stahl mit einer Bildpräsentation seinen Jahresrückblick. Bei seinem Streifzug durch den arbeitsreichen Jahreslauf erkannten sich viele Mitbürger wieder. Dank eines funktionierenden Miteinanders wurden die Hochwasserschutzmaßnahmen und die umfassende Renaturierung des „Heidelsgrabens“ im Bereich der „Scheuerwiese“ nahezu ausschließlich in Eigenleistung der Bürger abgeschlossen. Ebenfalls ehrenamtlich wurde die Neuerschließung des alten Friedhofsteiles vorangebracht. Mit der Neupflanzung von Straßenbäumen entlang des „Hesselweges“ und der Uferbepflanzung am „Heidelsgraben“ wurde auch die Öko-Bilanz ehrenamtlich aufgewertet.

Auf LED-Technik umgerüstet

Energieeinsparung und Kostensenkung waren die Gründe für die Umstellung der Leibenstadter Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die in diesem Jahr in der Ortsdurchfahrt durchgeführt wurde. Viele kleinere „Baustellen“ sorgten zudem dafür, dass keine lange Weile aufkam. Stahl erinnerte nochmals an den Mai, den Wahlmonat 2019. Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl brachten Veränderungen mit sich, die jedoch bis Mitte des Jahres wieder in die gewohnten Bahnen gelenkt wurden. Am Ende zog der Ortsvorsteher eine zufriedenstellende Bilanz und lobte die Bereitschaft zur gemeinsamen Zusammenarbeit. Nur dadurch sei es möglich, Leibenstadt weiter zu entwickeln. Er bedankte sich bei den alten und neuen Ortschaftsräten für das offene und vertrauensvolle Miteinander, ebenso bei Gemeinderat, Stadtverwaltung und den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes sowie den örtlichen Vereinen und der Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement.

Beim Dank an die Bürger für ihre Mithilfe und ihr Zupacken bei fast allen Baustellen im Ort überreichte er den zwei „Fleißigsten“, Hubert Friedlein und Helmut Stahl, ein Weinpräsent. Mit einem Blumenstrauß überraschte er die Verwaltungsangestellte Ulrike Schlegl. Stahl erinnerte an das Jahr 1989. Damals übernahm Schlegl die Verwaltungsstelle Leibenstadt und hat sich in den zurückliegenden 30 Jahren mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz zur Frau für alle Fälle in Leibenstadt entwickelt. Auch Bürgermeister Wolfram Bernhard ging bei seiner ersten amtlichen Teilnahme nicht leer aus. Ortsvorsteher Stahl reicht ihm den vom Ortschaftsrat und den Bürgern gestifteten Bürgermeistertrunk. Er bedankte sich für diese Aufmerksamkeit und lobte das außergewöhnliche bürgerschaftliche Engagement, das er im kleinsten Stadtteil in seiner kurzen Amtszeit feststellen konnte. Der stellvertretende Ortsvorsteher Mathias Becker bedankte sich bei Dieter Stahl und dessen Ehefrau für deren unermüdlichen Einsatz und überreichte ein Präsent.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019