Bücherei bleibt zu

Adelsheim.Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes muss die Stadtbücherei weiterhin geschlossen bleiben. Für die Rückgabe der Medien ist die Medienrückgabebox am Rathauseingang zu nutzen. Alle Rückgabefristen werden während der Schließung automatisch verlängert und es fallenkeine Verzugsgebühren an.

Bestand prüfen

Auf der Homepage www.adelsheim.de/die-buecherei.html kann in der Mediensuche der Bestand der Stadtbücherei eingesehen werden und dann die Bestellung per E-Mail an stadtbuecherei@adelsheim.de aufgeben werden. Berücksichtigt werden Bestellungen per E-Mail, diejeweils freitags bis 14 Uhr eingegangen sind. Abgeholt werden können diese dann samstags nach vorheriger Terminvereinbarung oder nach Absprache, die Terminbestätigung kommt per E-Mail. Per Telefon ist die Bücherei samstags von 10 bis 12 Uhr erreichbar. E-Books, E-Audios, E-Magazines über die Onleihe für Nutzer der Stadtbücherei sind jederzeit ausleihbar.

Benutzerausweis nötig

Benötigt wird dazu ein Benutzerausweis der Stadtbücherei. Dieser ist auch während des Lockdowns nach Terminvereinbarung erhältlich, Kontakt über E-Mail an: stadtbuecherei@adelsheim.de oder samstags per Telefon.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.02.2021