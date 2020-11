Brillen im Wert von 2500 Euro verlost

Adelsheim.Fünf Brillen im Wert von 2500 Euro verloste die Firma Besser-Optik in Adelsheim. Aus rund 1500 Losen wurden fünf glückliche Gewinner gezogen, die in diesen Tagen benachrichtigt werden, um Gutscheine für eine neue Brille in Empfang zu nehmen.

Bei der Ziehung fungierte die Gewinnerin der letzten „Brillenlotterie“, Ilse Scheeder, aus Adelsheim als „Glücksfee“. Die Rechtsaufsicht übernahm Anwältin Liane Breunig.

Einen Gutschein über eine kostenlose neue Brille erhält Karl-Heinz Müller (Weigental). Weitere Brillen-Gutscheine gehen an Robert Baur (Roigheim), Bernhard Münch (Merchingen), Tim Civerni (Unterschefflenz) und Björn Diem (Sennfeld). Geschäftsinhaber Hans-Jörg Besser gratulierte zusammen mit Ilse Scheeder (rechts im Bild) und Anwältin Liane Breunig den glücklichen Gewinnern.

