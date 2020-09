„Bis August werden die Plätze knapp“

Beim evangelischen Kindergarten in Sennfeld wurden die Spielgeräte bereits abgebaut und Platz geschaffen für den geplanten Neubau in Modulbauweise. Aktuell wird die Heizung mit den Öltanks ausgebaut und entsorgt. Noch in dieser Woche soll mit den Grabarbeiten für die Versorgungsleitungen begonnen werden.