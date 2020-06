Bioenergietonnen werden abgeholt

Neckar-Odenwald-Kreis.In den Pilotgemeinden Buchen, Hardheim und Rosenberg stehen noch über 800 Bioenergietonnen BET mit altem Deckel ohne Biofilter, die noch von der KWiN (Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald) eingesammelt werden müssen. Die eigentliche Rückholaktion wurde bereits vor einigen Wochen durchgeführt, leider wurden damals nicht alle BET bereitgestellt beziehungsweise wieder zu früh zurück auf das Grundstück geholt. Die neue Rückholaktion beginnt am 15. Juni und wird bis zum 20. Juni andauern. Die KWiN bittet, dass ab dem 15. Juni ab morgens 6 Uhr in Buchen, Hardheim und Rosenberg die „alten“ BET leer und gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Da dies mehrere Tage dauern wird, bitte die alten BET unbedingt bis zum 20. Juni am Straßenrand stehenlassen. Für Rückfragen steht das KWiN-Beratungsteam unter Telefon 06281/906-0 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020