Bezirksfrauentag in Oberwittstadt

Oberwittstadt.Der Bezirksfrauentag des evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg findet am Mittwoch, 6. November, im Dorfgemeinschaftshaus, Uhlandstraße 19, in Oberwittstadt statt. Kirchenrätin Anke Ruth-Klumbies spricht zum Thema: „Was mein Leben reicht macht – vom Schenken und Beschenkt werden“. Beginn ist um 14 Uhr. Ein Kaffeegedeck und ein Gesangbuch sollten mitgebracht werden. Die Andacht hält Pfarrer Dr. Dietmar Reizel. Ein Büchertisch der Bücherecke Boxberg und ein Tisch mit Eine-Welt-Artikeln stehen wieder bereit. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Die Kollekte dieses Nachmittages geht an die Stiftung „Gratia“.

Der Busfahrplan ist wie folgt: Walldürn, evangelische Kirche 13 Uhr; Eberstadt, Schloss 13.10 Uhr; Bofsheim, Bushaltestelle 13.15 Uhr; Sindolsheim, Luckengasse 13.20 Uhr; Rosenberg, Rathaus 13.30 Uhr; Berolzheim, Bushaltestelle 13.40 Uhr; Schillingstadt, Bushaltestelle 13.50 Uhr; Buchen, evangelische Kirche 13 Uhr; Bödigheim, Kirche 13.10 Uhr; Adelsheim, Jakobskirche 13.20 Uhr; Sennfeld, Rathaus 13.25 Uhr; Leibenstadt, Kirche 13.35 Uhr; Unterkessach, Kirche 13.40 Uhr; Merchingen, Bushaltestelle 13.50 Uhr; Angeltürn, Ortsmitte 12.50 Uhr; Boxberg, Schule 12.55 Uhr; Wölchingen, Rathaus 13 Uhr; Uiffingen, Bushaltestelle 13.05 Uhr; Oberschüpf, Bushaltestelle Schloss 13.15 Uhr; Unterschüpf, Bushaltestelle 13.20 Uhr; Schweigern, Ortsmitte Rathaus 13.30 Uhr; Bobstadt, Bushaltestelle 13.35 Uhr; Windischbuch, Bushaltestelle 13.45 Uhr; Schwabhausen, Bushaltestelle 13.50 Uhr.

In den Gemeinden ohne Busanbindung sollen Fahrgemeinschaften (eventuell bis zur nächsten Zusteigemöglichkeit) gebildet werden.

