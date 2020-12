Betonung am EBG passt

Adelsheim.Der Vorlesewettbewerb der Sechstklässler fand auch in diesem Jahr statt, obwohl doch so vieles anders ist in dem Schuljahr. Tatsächlich war es auch etwas anders, denn beim Schulentscheid lasen die vier Kandidaten ohne Publikum.

Das war schade, schließlich macht es Vorlesern ja besonders Spaß, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. So durften nur die Jurorinnen Sandra Planck und Linda Lenz den Lektüreauszügen der vier Finalteilnehmer lauschen.

Die Klasse 6 a schickte Noah Berger und Maik Schuster ins Rennen. Als eigenen, vorbereiteten Text las Noah jahreszeitlich passend aus der Drei-Fragzeichen-Kids-Reihe (Ulf Blanck) aus dem Band „Adventskalender“. Ebenfalls eine Detektivgeschichte und fast schon ein Klassiker ist Andreas Steinhöfels „Rico, Oscar und die Tieferschatten“, was Maik vorbereitet hatte.

Darius Besliaga aus Klasse 6 b las aus dem ergreifenden Roman „Wunder“ von Raquel J. Palacio. Seine Mitschülerin Mona Rotter präsentierte einen Auszug aus der „Duftapotheke“ von Anna Ruhe. In dem Roman, von dem es bereits mehrere Bände gibt, erlebt die Hauptfigur Luzie Alvenstein Fantastisches.

Wie die anderen drei las auch Mona zusätzlich als unvorbereiteten Text aus Ottfried Preußlers „Die kleine Hexe“. Mona überzeugte die Jury schlussendlich am meisten. Ihr gelten der Buchpreis und die Glückwünsche zum Erreichen der nächsten Runde.

Allen vieren ist jedoch zu gratulieren, denn sie rufen in Erinnerung, dass Lesen beziehungsweise Vorlesen eine unvergleichliche Beschäftigung ist. Gerade jetzt, da es so viele Einschränkungen gibt, mag es sich der eine oder die andere vielleicht bequem machen und mal wieder ein Buch in die Hand nehmen, abschalten und andere Zeiten und Welten erlesen. Vielleicht ist ja auf dem Wunschzettel noch Platz für eines der Wettbewerbsbücher?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020