„Bessere Welt schaffen“

Sennfeld.Initiiert von Bernd Klumpp und seinen „Einfach Social“-Helfern, findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, ein Weihnachtsmarkt auf dem Sennfelder Rathausplatz statt. Die circa 14 Weihnachtsstände haben von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Es wird ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art werden, so Organisator Klumpp. Am Samstag heizt um 15 Uhr eine „Brasil Show“ ein, ehe danach eine internationale Musikgruppe Weihnachtslieder singt. Außerdem gibt es eine Verlosung mit einigen attraktiven Preisen.

Adventsessen für arme Menschen

Sonntags gibts es für circa 40 arme Menschen ein kostenloses Adventsessen im Bewirtungszelt sowie kleine Geschenke, Winterjacken und Lebensmittelgutscheine. „Wir möchten diesen Menschen einen schönen Zweiten Advent geben“, erzählt Klumpp. „Wir alle können ,Einfach Social’ sein und jeder von uns kann in seinem Bereich einen Menschen oder mehrere glücklich machen. Dadurch schaffen wir eine bessere Welt von Morgen.“ Ab 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann und verteilt Süßigkeiten an die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt. Ab 18 Uhr gibt es eine Feuershow.

Eine weitere Aktion ist zudem für den 30. Dezember geplant, wie Klumpp verrät. Sein Team will mit 50 Personen zum Main Tauber Weihnachtszirkus fahren. Fahrt, Eintritt und Essen werden übernommen. Mitfahren können Menschen, die Grundsicherung/Hartz IV oder eine Rente, die an den Grundsicherungsleistungen sitzt, beziehen. Interessierte können sich beim Weihnachtsmarkt anmelden.

