Beschlussfassung im Umlaufverfahren

Rosenberg.Die eigentlich geplante öffentliche Sitzung des Gemeinderats Rosenberg am Dienstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim entfällt aufgrund der Corona-Pandemie.

Bei der Sitzung hätten folgende Tagesordnungspunkte zur Beratung und Beschlussfassung angestanden: Bekanntgabe und Anerkennung der Niederschriften vom 18. Februar und vom 24. März; Beteiligung an der Netze-BW; Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Gemeindewaage; Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Gebühr für Desinfektionen.

Bürgermeister Ralph Matousek bat die Gemeinderatsmitglieder, über die Themen im Wege des Umlaufbeschlusses zu entscheiden. Die Vorlagen werden zugesandt. Zur Information der Öffentlichkeit sind sie auf der Internetseite der Gemeinde (www.rodenberg-baden.de) nachzulesen. Im Rathaus kann nach telefonischer Anmeldung Einsicht genommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020