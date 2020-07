Bereit für einen neuen Lebensabschnitt

Adelsheim.In drei kleinen Einzelfeiern wurden die Hauptschulabsolventen der Martin-von-Adelsheim-Schule verabschiedet. Schulleiter Florian Loser sprach in seiner Rede ein großes Lob aus, da die Schüler trotz der Coronakrise alle ihren Abschluss bestmöglich gemeistert haben. Er betonte, wie wichtig es auch nach dem Schulabschluss sei, sich nicht entmutigen zu lassen und auf die eigenen Leistungen zu vertrauen.

Schuljahr Revue passieren lassen

Bei der Abschlussfeier der Klasse 9b zeigte Klassenlehrer Richard Hahn auf, wie wichtig Regeln im Schulleben, aber auch im Berufsleben für ein gemeinsames Miteinander seien und dass diese die Schüler ein Leben lang begleiten werden. Er ließ noch einmal das Schuljahr Revue passieren und erinnerte an die Klassenfahrt nach Weimar mit einem Besuch im KZ Buchenwald und an die abgesagte Abschlussfahrt an den Gardasee.

André Becker, Klassenlehrer der 10c, blickte in der anschließenden Feierstunde zurück auf die vergangenen Wochen und Monate, in denen die Schüler die Balance zwischen Besorgnis und Zuversicht halten mussten, wenn sie trotz Coronavirus einen guten Abschluss erreichen wollten. Er betonte, dass durch diese Situation keiner einen Nachteil beim Erreichen des Schulabschlusses haben durfte, und dass das individuelle Lernen zum Glück bereits vorher sehr ausgeprägt praktiziert wurde.

Es war dadurch auch möglich, dass die Schüler sich bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten konnten. „Ihr seid mit wertvollem Fachwissen und menschlichen Werten ausgestattet. Geht mit Mut hinaus in die Welt und packt es an“, so motivierte er seine Schüler zum Abschluss noch ein letztes Mal.

Die Klassensprecher Robert Findling und Johann Hahn zeigten in ihrer Dankesrede, dass sie genau das verstanden hatten und in Zukunft auch umsetzen wollen. „Herr Becker als unser Klassenlehrer verstand es immer, uns zu Höchstleistungen zu motivieren und uns deutlich zu machen, warum ein guter Schulabschluss so wichtig für uns ist“, bestätigten sie.

Zuletzt wurde die Klasse 9b mit Frau Lena Wagenhals als Klassenlehrerin verabschiedet. Sie forderte die Schüler auf, an die Tage zu denken, die hinter ihnen liegen, wie es auch im Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani gefordert wird.

Sie erinnerte an die vielen positiven Ereignisse, Kennenlernwochen, Ausflüge, das sportliche Landschulheim und die Fahrt nach Weimar. Danach gab sie einen Ausblick auf das, was vor den Schülern liegt, teilweise eine Berufsausbildung oder auch der Besuch einer weiterführenden Schule.

„Viele Wege offen“

„Euch stehen viele Wege offen, ich wünsche euch, dass ihr eure Wünsche und Träume verwirklichen könnt.“ Mit einem Glücksregen aus einer Konfettikanone wünschte sie ihren Schülern alles Gute für die Zukunft.

Folgende Schüler haben den Hauptschulabschluss an der Martin-von-Adelsheim Schule absolviert:

Klasse 9b (Klassenlehrer Richard Hahn): Laurin Adelmann, Carlos Braun, Lennox Diemer, Rudolf Diez, Julian Genz, Levin Ilzhöfer, Maxim Kerbs, Erjon Krasniqi, Deniz Langenhahn, Lukas Speck, Arthur Wiedemann, Laura Heinrich, Maria Hristova, Amelie Majer, Laura Schneider.

Klasse 9c (Klassenlehrerin Lena Wagenhals): Benjamin Banschbach, Noah Frauenschuh, Laurence Geier, Lukas Hemberger, Niklas Herrmann, Maximilian Koch, Felix Kronmüller, Moritz Landwehr, Leo Leiß, Marvin May, Luca Nohe, Justin Schönsiegel, Tim Stadler, Patrice Stahn, Leonie Ludwig, Katharina Nies, Maria Varkentin, Josephine Wallisch, Nina Weis.

Klasse 10c (Klassenlehrer André Becker): Erich Chrispens, Robert Findling, Johann Hahn, Steven Jantschek, Loris Kuhn, René Langenhahn, George Risnita, Justin Scheuermann, Luis Thoma, Fabian Utz, Justin Zerrer, Darius Zink, Celine Hopfhauer, Sandy Janz, Adelina Xhuka.

Lukas Hemberger (1,8; Klasse 9c) und Celine Hopfhauer (1,9; Klasse 10c) erhielten einen Preis. Ein Lob erhielten: Laurin Adelmann (2,2; Klasse 9b), Carlos Braun (2,2; Klasse 9b), Lennox Diemer (2,1; Klasse 9b), Julian Genz (2,3; Klasse 9b), Maxim Kerbs (2,2; Klasse 9b), Luca Nohe (2,4; Klasse 9c), Katharina Nies (2,3; Klasse 9c), Leonie Ludwig (2,2; Klasse 9c), Fabian Utz (2,2; Klasse 10c).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020