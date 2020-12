Bei Nässe von der Straße abgekommen

Merchingen.Ein 29-Jähriger ist am Mittwoch gegen 17 Uhr nach Angaben der Polizei bei nasser Fahrbahn zwischen Merchingen und Ballenberg verunglückt. Der Mann war mit seinem Renault aus Richtung Merchingen kommend nach Ballenberg unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von der Straße abkam. Der Renault fuhr zunächst nach rechts in den Grünstreifen, ehe er durch den Fahrer übersteuert wurde und nach links von der Fahrbahn abkam. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro, der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.12.2020