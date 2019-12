Bedarfshalte sollen Regelhalte werden

Adelsheim.An diesem Wochenende tritt der neue Fahrplan im Öffentlichen Nahverkehr des Landes und damit auch auf der Frankenbahn zwischen Heilbronn und Würzburg in Kraft. Betroffen sind damit auch die Städte und Gemeinden an der Strecke von Bad Friedrichshall über Neudenau, Möckmühl und Adelsheim nach Osterburken.

Mit Blick auf den neuen Fahrplan gab es bereits viel Kritik. Nun melden sich im Namen der Ortsvorsteher und Bürgermeister an der Strecke fünf Kommunalpolitiker zu Wort, angeführt von Wolfram Bernhardt aus Adelsheim. Gemeinsam formulierte man einen offenen Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann und an die zuständige Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Zum Inkrafttreten des neuen Fahrplans der Frankenbahn „möchten wir uns als Vertreter der betroffenen Gemeinden hinter die Forderung der ’Initiative 780 Frankenbahn’ stellen“, ist dort zu lesen.

Die Forderungen lauten: Die geplanten Bedarfshalte auf den Haltepunkten/Bahnhöfen in Herbolzheim (Jagst), Siglingen, Züttlingen, Roigheim, Sennfeld und Adelsheim bei den Zügen RE 19054 (GoAhead), RB 19302, 19321,19323, 19325, 19329, 19331 und die Bedarfshalte auf den Haltepunkten/Bahnhöfen in Adelsheim Ost, Sennfeld, Roigheim, Züttlingen, Siglingen, Untergriesheim und Herbolzheim (Jagst) sollen in einen Regelhalt umgewandelt werden.

Mehr Züge am Morgen

Außerdem wird eine „Verdichtung des Zugangebots in der Zeit 6 bis 7 Uhr“ gefordert, außerdem soll eine zusätzliche Zugverbindung von Osterburken nach Heilbronn mit Halt in Neckarsulm-Nord und Neckarsulm-West zum Schichtbeginn bei Audi zur Frühschicht geschaffen werden.

Weiter schreiben die Bürgermeister: „Ferner möchten auch wir darauf hinweisen, dass der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Züttlingen und Möckmühl unabdingbar ist, wenn die Bahn sich als echte Alternative zum Pkw auf dieser Strecke etablieren soll“. Die Rathauschefs kritisieren auch, dass der berühmte „Lumpensammler“, also der Zug, der bisher kurz nach Mitternacht in Heilbronn abgefahren ist, mit dem neuen Fahrplan gestrichen wurde. „Wer aus dem Kino, Theater oder Weindorf kommt, muss die Beine unter den Arm nehmen, um den letzten Zug gegen 23 Uhr zu erreichen“, steht im offenen Brief.

Unterzeichnet wurde das Schreiben von Wolfram Bernhardt (Adelsheim), Michael Grimm (Roigheim), Manfred Hebeis (Neudenau), Ulrich Stammer (Möckmühl) und Manfred Foll (Züttlingen).

