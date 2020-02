Baum umgefahren

Adelsheim.Ein Baum in einer sogenannten Baumscheibe wurde am Montag, 10. Februar, gegen 21 Uhr in der Mittleren Eckenbergstraße umgefahren. Die Baumscheibe befindet sich auf Höhe der Hausnummer 36. Aufgrund des lauten Knalls wurden Anwohner aufmerksam. Der Verursacher fuhr einfach weg. An seinem Fahrzeug ist wahrscheinlich im Frontbereich ein größerer Schaden entstanden. Nach der Sachbeschädigung und Unfallflucht setzen Stadtverwaltung und Polizei auf Beobachtungen der Bevölkerung. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, gehen an den Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770, oder an das Bürgermeisteramt Adelsheim, Telefon 06291/62000. Bild: Stadt Adelsheim

