Baugenehmigungsverfahren wird eingeleitet

Osterburken.Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses beschäftigt den Gemeinderat von Osterburken bereits eine Weile. In der Sitzung im Juli entschied sich das Gremium mehrheitlich dafür, das neue Gebäude mit zehn Hallen und einem Kostenvolumen von rund 10,6 Millionen Euro zu realisieren (die FN berichteten). Jedoch soll der Neubau, um Kosten zu sparen, um sechs Meter aus dem Hang heraus verschoben werden. Dazu muss ein Gründstück hinzu erworben werden. Mit dem Eigentümer wurde bereits eine Einigung erzielt.

Die Verwaltung stellte in der Gemeinderatsitzung am Montag gemeinsam mit dem OHO Architekturbüro die neuen Planunterlagen für das Bauantragsverfahren und die weiteren Schritte vor.

Im neuen Entwurf verschoben die Architekten Maximilian Otto und Sven Wilhelm das Feuerwehrgebäude um sechs Meter nach Osten, womit es aus dem Hang herausrückt und so Kosten in Höhe von 50 000 Euro eingespart werden können, da umfangreiche Aushubmaßnahmn wegfallen.

Größe bleibt gleich

Der Übungshof sowie die Gebäudegröße ändern sich im neuen Entwurf jedoch nicht, wie Otto betonte. Durch die Versetzung wird die Lage der Zufahrt in den Übungshof positiv verändert. Sie sei jetzt nicht mehr abschüssig, sondern eben, was die Ein- und Ausfahrt der großen Fahrzeuge erleichtere. Hinzu komme, dass man sich vom Kreuzungsbereich der Hagerstraße und Industriestraße entferne. Auch das bringe Vorteile mit sich.

Der Architekt gab Einblicke in die innere Raumplanung. So sind im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes unter anderem die Fahrzeughallen mit Raum für zehn Lkws, die Umkleiden sowie Werkstätten, Funkraum, zwei Büroräume mit Archiv, eine Wäscherei und Werkstätten vorgesehen. Im oberen Stock sollen Sanitärräume, zwei Schulungsräume, die Küche mit Aufenthaltsraum sowie ein Jugendraum zu finden sein. Die Fahrzeughalle ist mit einer Höhe von sechs Metern groß genug, um auf den Autos noch stehen zu können, damit unproblematisch Material verladen werden kann. Als Bodenbelag seien Rüttelfliesen vorgesehen, meinte Wilhelm auf Nachfrage. Mit diesem Bodenbelag habe man mit Blick auf die hohe Belastung die besten Erfahrungen gesammelt, erklärt Wilhelm. „Die Fassade wird mit Holz verkleidet“, so Otto. Auch dies sei ein Punkt, der Gelder einspare.

Stellung bezogen

Die FWV-Fraktion äußerte sich im Anschluss an die Präsentation noch einmal kritisch zum geplanten Vorhaben. Geiger betonte, dass der Neubau unumstritten wichtig sei und erkannte an, dass das Raumprogramm fast exakt nach Plan umgesetzt wurde. Nur beim Beschluss des Baus von zehn Hallen, sei man vom ursprünglichen Vorhaben – der Bedarfsplan sah acht Hallen vor, mit der Erweiterungsmöglichkeit von zwei Hallen – abgerückt. Hätte man sich an diesen gehalten, wären Einsparungen von 650 000 Euromöglich gewesen. Dafür hatte sich die FWV-Fraktion bei der damaligen Entscheidung ausgesprochen. So sei der Neubau mit zehn Hallen „kein verantwortlicher Umgang mit den Finanzen der Stadt“. Zumal man nicht wisse, in wie weit sich die Corona-Pandemie noch negativ auf diese auswirke.

Jedoch erkenne man als Fraktion den Mehrheitsbeschluss zum Bau von zehn Hallen an und hoffe jetzt, dass das Baugenehmigungsverfahren schnell in die Wege geleitet werde. Die anderen Parteien äußerten sich nicht. Somit nahm der Gemeinderat vom Planentwurf Kenntnis und stimmte der Einreichung des Bauantrags einstimmig zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.10.2020