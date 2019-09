Basar rund um das Kind

Oberschefflenz.Der Kinderbasar für Herbst- und Winterbekleidung findet am Samstag, 7. September, von 13 bis 15.30 Uhr in der Roedderhalle statt.

Verkauft werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Fahrzeuge, Spielsachen und Kinderbücher sowie alle Artikel rund ums Kind.

Es gibt dort eine Cafeteria, dieses Mal vom Verein Mütter für Mütter. Man bekommt selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Getränke. Informationen zum Basar unter www.schefflenzer-bazar.de oder auf der Facebookseite.

Die Vergabe der Verkaufsnummern erfolgt täglich ab 18 Uhr unter Telefon 06293/1573 oder 669. Die Annahme der Ware erfolgt am Donnerstag, 5. September, von 17 bis 18 Uhr in der Roedderhalle. Die Abholung der nicht verkauften Ware findet am Sonntag, 8. September, von 10 bis 11 Uhr ebenfalls in der Roedderhalle statt. Veranstalter ist die katholische Frauengruppe Unterschefflenz, die den Basarerlös wie immer einem guten Zweck spendet.

