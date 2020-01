Bald ist Schluss mit „Gießkanne“

Adelsheim.Das Leistungsentgelt für die städtischen Beschäftigten war Thema der Bekanntgaben in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bürgermeister Wolfram Bernhardt erinnerte daran, dass der Gemeinderat in einer der vorangegangenen Sitzungen angeregt hatte, ein Stimmungsbild des Personals einzuholen. Denn bislang wurde das Leistungsentgelt, eine Prämie, pauschal an alle Beschäftigten aufgezahlt.

Aber nach dem Wunsch des Gemeinderats soll sich das nun ändern. Und auch die Belegschaft hat sich mehrheitlich – mit 19 zu 14 Stimmen – für die leistungsorientierte Prämie ausgesprochen. Außerdem soll bis Ende März ein Personalrat gebildet werden. In Abstimmung mit diesem wird das Leistungsentgelt geregelt, so der Bürgermeister. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020