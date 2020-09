Auto wurde beschädigt

Adelsheim.In der Adelsheimer Markstraße ereignete sich am vergangenen Freitag ein Unfall, zu dem nun Zeugen gesucht werden, so die Polizei. Ein VW-Fahrer hatte seinen Wagen zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr vor einem Fleischereigeschäft geparkt.

Später musste er feststellen, dass sein Auto am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend entfernt, ohne den VW-Lenker zu informieren oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Insbesondere eine Frau, die während des Unfall auf einer Bank in der Nähe des Parkplatzes gesessen war. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020