Auto kollidiert mit Rettungswagen

Krautheim.Ein Missverständnis führte am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße bei Krautheim zur Kollision eines Seats mit einem Rettungsfahrzeug. Eine 28-Jährige war gegen 8.45 Uhr in dem Seat auf der Strecke von Gommersdorf in Richtung Krautheim unterwegs, als sie hinter sich einen Rettungswagen mit Sondersignal bemerkte.

Wohl in der Annahme, dass der Rettungswagen geradeaus in Richtung der Krautheimer Ortsmitte weiterfahren würde, bog die Frau nach rechts in Richtung Altkrautheim ab, um dem Einsatzfahrzeug Platz zu machen. Beim Versuch, von dort wieder auf die Landstraße zu gelangen, übersah die 28-Jährige vermutlich , dass der Rettungswagen ebenfalls abgebogen war.

Als die Seat-Fahrerin nach links in die Austraße abbog, kollidierte sie mit dem Rettungswagen, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Die 28-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings nicht von der Besatzung, die ohnehin am Ort des Geschehens war. Deren Fahrzeug musste, genauso wie der Seat, abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von knapp 17 000 Euro.

