Adelsheim.Eigentlich hatte man sich auf das für diesen November geplante Konzert gefreut – die Sänger, die Musiker, Solisten und natürlich das Publikum, das immer zahlreich zu den Konzerten des Madrigalchors kommt.

Nach der Aufführung des Oratoriums „ Der Messias“ von Georg Friedrich Händel im vergangenen Jahr hat Dirigent Dieter Kaiser ein neues, spannendes und zugleich festliches Programm mit Werken großer Komponisten – man könnte auch sagen großer Europäer – des 18. Jahrhunderts aufgelegt: Händel, Bach, Pergolesi, Vivaldi und Mozart.

Im Vorfeld war bereits abzusehen, dass aus bekannten Gründen dieses Konzert verlegt werden würde. Und so lautet die Devise: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Konzert zusammen mit Vokal- und Instrumentalsolisten und dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim soll nun am Sonntag, 17. Oktober 2021 in St. Marien in Adelsheim stattfinden.

Auf dem Programm steht unter anderem die Suite in D-Dur für Trompete und Streicher von Händel, ein typisches Werk des weltoffenen Barock, das deutliche Bezüge zur berühmten „Wassermusik“ des Wahl-Engländers Händel aufweist und erstmalig in Adelsheim zu hören sein wird.

Die Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach ist ohne Frage ein großartiges Chorwerk. Hier wird virtuos auf der „Stimmklaviatur“ gespielt und der Chor ist absolut gefordert. Auch darauf darf man gespannt sein.

Dem Italiener Giovanni Battista Pergolesi brachten ein paar wenige Werke internationalen Ruf ein. Er starb allerdings bereits mit 26 Jahren. „Confitebor tibi Domine“ lernten die Sänger des Madrigalchors beim gemeinsamen Konzert mit dem befreundeten französischen Chor „Ensemble Vocal du Chesnay“ in Versailles kennen. Diese Psalmvertonung besticht durch den melodischen Zauber ihrer Soloarien und durch die Reife der chorischen Abschnitte.

Das „Gloria in excelsis Deo“ aus RV 589 von Antonio Vivaldi sowie das wunderschöne „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart bilden nicht nur eine Ergänzung zu den genannten Werken, sondern sind besondere Perlen der klassischen Chorliteratur.

Am Ende des Konzerts soll das „Halleluja“ von Händel „mit Pauken und Trompeten“ erklingen; eine Reminiszenz an die letztjährige Messias-Aufführung.

