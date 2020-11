Anschluss West zeitweise gesperrt

Obrigheim.An der B 292 bei Obrigheim müssen am Anschluss West (beim Rewe-Markt) Asphaltarbeiten durchgeführt werden. Bei den Arbeiten handelt es sich um Nacharbeiten zur 2019 durchgeführten Erneuerung des Hohberg-Aufstiegs. Bei der Einfahrt in die B 292 aus Obrigheim kommend in Fahrtrichtung Aglasterhausen ist die Befestigung des Straßenbanketts durch häufiges Befahren brüchig geworden und wird nun überarbeitet.

Die Arbeiten finden am 23. und 24. November statt. An beiden Tagen ist jeweils ab 9 Uhr für circa vier Stunden keine Einfahrt in die B 292 in Fahrtrichtung Aglasterhausen möglich. Die anderen Fahrbeziehungen sind nutzbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.11.2020