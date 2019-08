Animation, Fantasy, Komödie

Adelsheim.Das Kinomobil zeigt am Dienstag, 27. August, im Adelsheimer Kulturzentrum drei Filme: Einen lustig-spannenden Animationsfilm, ein Fantasy-Animationsabenteuer und eine französische Komödie.

Um 15 Uhr läuft „Die sagenhaften Vier“ (D/Lux 2018; Länge 84 Minuten). Der Film ist ohne Alterbegrenzung, wird aber erst ab sechs Jahren empfohlen. Hauskatze Marnie führt ein gemütliches Luxusleben. Als eine Einbruchserie die beschauliche Kleinstadt in Aufruhr versetzt, wird aus der pummeligen Stubenhockerin eine samtpfotige Spionin. Bei ihren Ermittlungen macht die Katze Bekanntschaft mit Wachhund Elvis, dem Zebra Mambo und Hahn Eggbert, der von einer wilden Hühnerschar verfolgt wird. Frei erzählt nach dem Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“.

„Drachenzähmen leicht gemacht 3“ wird um 17.15 Uhr gezeigt (D 2019; Länge 104 Minuten), der Film ist frei ab sechs Jahren; Altersempfehlung ab neun Jahren. Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer Welt arbeitet, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, entdeckt sein Kumpel Ohnezahn eine ungezähmte Partnerin, die ihn vom Wikingerdorf weglockt. Während der Flirt der beiden Drachen die Freundschaft von Hicks und Ohnezahn gehörig auf die Probe stellt, bahnt sich ein noch schwerwiegenderes Problem an . . . Humorvolles und visuell herausragendes Trilogie-Finale.

Um 20 Uhr läuft „Monsieur Claude 2“ (F 2018; 99 Minuten, frei ab sechs Jahren). Was mussten Monsieur Claude Verneuil und seine Frau Marie nicht alles über sich ergehen lassen? Doch als echter Kosmopolit rafft sich Monsieur Claude nun auf, allen Heimatländern seiner bunten Schwiegerschar einen Besuch abzustatten. In ihrer Heimat finden die Verneuils es aber doch am schönsten. Doch wieder haben sie die Rechnung ohne die Töchter gemacht. Ein Feuerwerk an Witz und erfrischender, schonungsloser Provokation.

Weitere Informationen gibt es unter www.kinomobil-bw.de im Internet.

