Angeklagter freigesprochen

Sennfeld/Mosbach.Ein 24-Jähriger wurde im November des vergangenen Jahres zusammen mit zwei weiteren Männern im Alter von 24 und 35 Jahren festgenommen.

Am vergangenen Montag wurde er nun von der Ersten Großen Strafkammer des Mosbacher Landgerichts freigesprochen.

Den drei Männern wurde zur Last gelegt, zwischen Januar 2018 und November 2019 in wechselnder Beteiligung in insgesamt vier Fällen unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben (die FN berichteten).

Die Taten hätten sich insgesamt auf mehr als 12 Kilogramm verschiedener Drogen bezogen, so die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung. Den größten Teil davon hätten die Angeklagten im November 2019 im Bereich Adelsheim für den späteren Verkauf aufbewahrt.

Ursprünglich wurde das Verfahren gegen die Männer gemeinsam verhandelt, doch im Laufe des Prozesses wurden einzelne Verhandlungen draus abgetrennt.

Die anderen beiden Männer wurden in den vergangenen Wochen jeweils zu dreieinhalb beziehungsweise drei Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurden die Unterbringung beider Angeklagten in einer Entzugsklinik angeordnet. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung des Angeklagten beantragten beide den Freispruch des 24-jährigen Mannes.

Nach kurzer Beratung der Kammer wurde der Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

