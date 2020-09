Angebot wurde rege genutzt

Adelsheim.Wie bereits in den vergangenen Jahren, wurde auch in der letzten Ferienwoche der diesjährigen Sommerschule an der Martin-von-Adelsheimschule angeboten, die durch ein spezielles Bildungs- und Betreuungsangebot Schüler der siebten Klassen frühzeitig auf das neue Schuljahr vorbereiten soll. In diesem Jahr nahmen insgesamt 25 Schüler das Angebot in Anspruch, natürlich stets unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bedingungen. Entsprechend musste auch der feierliche Rahmen der Abschlusspräsentation etwas kleiner gehalten werden und die Eltern durften ausnahmsweise nicht mit dabei sein.

Ergebnisse vorgestellt

Am letzten Tag der Sommerschule präsentierten die Schüler ihre selbst gefertigten Nistkästen und stellten einzelne Projekte und Aktivitäten vor. „Schade, dass die Sommerschule schon vorbei ist“, meinte ein Schüler, kurz bevor die Abschlusspräsentation begann. Wenn eine Woche in der Schule so endet, dann wurde wohl alles richtig gemacht.

Die Teilnehmer der Sommerschule sowie die geladenen Gäste, Schulleiter der Martin-von-Adelsheim-Schule, Florian Loser, der neuen Schulleiter der Schule am Limes, Bernhard Klenk, die Mitarbeiter der Forstwirtschaft um Jörg Puchta sowie alle Anwesenden wurden begrüßt.

Im Anschluss stellten einzelne Schüler vor, was neben der Wiederholung des Unterrichtsstoffes aus Klasse 7 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch noch alles unternommen wurde.

Verschiedene Aufgaben

Montags stand der Hochsitzbau mit Christof Hilgers und Björn May auf dem Programm, bei dem fleißig gemessen, gesägt und zusammengenagelt wurde und man auch gut aufpassen musste, wie eine Schülerin betonte. Dienstags wurden Soma-Würfel angefertigt und anschließend zusammengefügt, logisches Verständnis spielte hier eine wichtige Rolle.

Auch beim Geocaching unter Leitung von Markus Volk, Anna Haas und Sebastian Heß wurden die Schüler gefordert. Sie mussten die Anweisungen auf Englisch lesen, Koordinaten eingeben. Erst dann gelangten sie letztlich zu dem versteckten Schatz, führte ein Schüler lebhaft aus.

Am dritten Tag wurde mit einer Wanderung zum Sportplatz gestartet, wo es für jeden ein Eis gab. Danach ging es weiter zur Grillhütte. Wer wollte, durfte an einem 30 Meter hohen Baum auf gute sechs Meter Höhe klettern, natürlich mit Gurt und Seil und durch Forstrevierleiter Jochen Lutz gesichert. Am Donnerstag wurde noch ein mal das handwerkliche Geschick auf die Probe gestell, indem Nistkästen aus Holz, Nägeln und Dachpappen gebaut wurden. Bei allen Aufgaben kam es vor allem auf Teamarbeit sowie soziale Kompetenz an, aber auch der Erlebnischarakter stand im Mittelpunkt.

Schulleiter Florian Loser dankte den Schülern für ihre Präsentation, aber auch der Schule am Limes und dem Forstamt für die gute Zusammenarbeit mit der Martin-von-Adelsheim-Schule. „Ich hoffe die Sommerschule hilft, dass ihr gestärkt im Schulalltag ankommt“, beendete er seine kurze Rede.

Bei einem abschließenden Mittagessen tauschten sich alle über das Erlebte aus und wagten schon einen vorsichtigen Blick auf die kommenden Schulwochen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020