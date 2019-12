Aktivposten der Gemeinde

Adelsheim.Berichte und der Rückblick standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Adelsheim. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans-Jürgen Pittner verlas die Schriftführerin Heide Altmeppen ihren Jahresbericht. Der Chor besteht derzeit aus 25 Aktiven. Neue Sänger wurden nicht gefunden, auf dem Programm stand die Gestaltung der Festtage im kirchlichen Jahreskreis an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen. In Sennfeld, Zimmern, Rosenberg und Hergenstadt umrahmte der Chor einen Gottesdienst. Zudem sangen die Chormitglieder beim Jubiläum des Sportvereins Adelsheim, bei der Einführung des neuen Bürgermeisters und bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Höhepunkt im Vereinsleben war der Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn.

Steffen Lohse stellte den Kassenbericht vor und Christel Hiltscher bestätigte als Kassenprüferin eine einwandfreie Kassenführung. Dirigentin Beatrix Huber-Lohse berichtete, dass sie mit dem Probenbesuch und der Leistung des Chores zufrieden ist. Viele neue Lieder wurden einstudiert. Mit einem Präsent an die Dirigentin bedankte sich Pittner für die geleistete Arbeit.

Pittner dankte in seinem Jahresrückblick allen für ihren unermüdlichen Einsatz für die Musica Sacra. Der Chor ist als Aktivposten in der kirchlichen Gemeinde und in der Stadt bei sehr vielen Veranstaltungen tätig. Ein Jahr mit sehr vielen Terminen liegt hinter den Sängern. Aufgrund des hohen Altersdurchschnittes ging es teilweise bis an die Belastungsgrenze. Nachwuchssänger seien jederzeit willkommen. Ehrungen waren in dieser Versammlung nicht durchzuführen, jedoch wurden Sänger im zurückliegenden Jahr mit einem Präsent zu ihrem runden Wiegenfest bedacht.

Pfarrer Andreas Schneider Springer übermittelte die Grüße des gesamten Leitungsteams der Seelsorgeeinheit. Er dankte für den sehr vielseitigen Einsatz sowohl im geistlichen als auch im weltlichen Bereich. Er bestätigte Huber Lohse, dass sie immer ein gutes Händchen für die richtige Auswahl des Liedgutes beweise. Er freute sich, daß der Chor sich öffnet und nach außen geht, um auch Gottesdienste in anderen Gemeinden zu bereichern. Er regte die Intensivierung der gemeinsamen Auftritte mit dem Kirchenchor Osterburken an. Die von Pfarrer Schneider beantragte Entlastung der Vorstands wurde einstimmig angenommen.

Aufgrund des hohen Altersdurchschnittes ist es sehr schwierig, den Volksfestmontag zu stemmen. Nach langer Diskussion wurde einstimmig beschlossen, auch in 2020 die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen zu übernehmen.

Mit einem Ausblick auf die Veranstaltungen 2020 endete die Versammlung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019