8000 Euro Sachschaden

Adelsheim.Auf 8000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Fahrzeug eines 56-Jährigen, der seinen Wagen am Montagabend in der Adelsheimer Mozartstraße geparkt hatte. Als er am Dienstagabend wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er an dem Toyota erhebliche Beschädigungen. Der Verursacher hatte keine Personalien hinterlassen und sich auch nicht bei der Polizei gemeldet. An einem Ende der Mozartstraße ist derzeit eine Baustelle eingerichtet und die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher, wie viele andere Verkehrsteilnehmer auch, aufgrund der Sperrung wenden musste und dabei gegen den geparkten Pkw fuhr. Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019