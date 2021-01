55 Teilnehmer lieferten sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Hemsbach.Aufgrund der Corona-Pandemie ist es ruhig geworden am Bauwagen in Hemsbach. Zu ruhig fanden die Mitglieder Linda Zilling, Cindy Rissel und Pauline Groß und machten sich Gedanken, wie sie die kontaktlose Zeit über die Feiertage spannender gestalten können. Schnell war eine Idee geboren: Eine interaktive Schnitzeljagd, bei der verschiedene Stationen in Hemsbach gefunden werden mussten, um dort Fragen rund um Hemsbach zu beantworten.

So suchte man im ersten Schritt nach einer App, die diesen Anforderungen entsprach und machte sich Gedanken über Hemsbach, suchte alte Bilder heraus, befasste sich mit der Geschichte Hemsbachs und informierte sich über Veranstaltungen, Namensgebungen, Begebenheiten und vieles mehr.

Parcours mit 25 Stationen

Heraus kam ein Parcours mit 25 Stationen auf der Gemarkung Hemsbach, an denen zum einen beim Erreichen über ein GPS-Signal sowie bei der Beantwortung der Fragen Punkte gesammelt wurden. Da sich die Verantwortlichen so viel Mühe gemacht hatten, wollten sie nicht nur den Bauwagen, sondern alle Hemsbacher dazu auffordern, ihr Wissen rund um den kleinsten Ortsteil von Osterburken unter Beweis zu stellen.

Es folgte ein Flyer in alle Haushalte, auf dem ein QR-Code zu finden war, mit dem die App geladen und das Spiel gestartet wurde. Ein Vorteil war, dass sich Familien mit Familienmitgliedern anmelden und so die Aufgaben zusammen gelaufen sind.

Die „Jagd“ nahm etwa eineinhalb Stunden in Anspruch, in denen alle einige Kilometer zurücklegen mussten, um ihre Heimat Hemsbach zu erkunden, wodurch man sich gleichzeitig fit hielt.

Sieger ist Familie Christof

Insgesamt 55 Personen in verschiedenen Gruppen nahmen teil und lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Sieger der Schnitzeljagd, Familie Christof, erhielt einen Gutschein der Hemsbacher Hähnchenbraterei Ambros, der Anfang der Woche durch das Bauwagen-Team mit einer Urkunde überreicht wurde. Alle weiteren Teilnehmer erhielten ebenfalls eine Urkunde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.01.2021