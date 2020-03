44 Proben und neun Auftritte absolviert

Adelsheim.Mit dem Liedbeitrag „Im Frühling“ von Mozart eröffneten die Mitglieder des Gesangvereins 1839 Adelsheim am Mittwoch im Probelokal „Alter Bahnhof“ ihre Jahreshauptversammlung. Hierzu hieß Vorsitzender Ralf Zimmermann neben den zahlreich erschienenen Sängern besonders Chorleiter Daniel Borkeloh sowie die Pianistin und Vizedirigentin Beatrix Huber-Lohse und den Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Adelsheim, Michael Sauter, willkommen.

In seinem Jahresbericht ließ der Vorsitzende das bewegte Vereinsjahr Revue passieren, wobei nicht nur der Chorgesang und das gesellige Miteinander, sondern auch die Bereicherung des örtlichen Lebens eine große Rolle spielten. In der ersten Jahreshälfte wurde in den Singstunden überwiegend modernes und flottes Liedgut einstudiert, das beim traditionellen Schlossgrabenkonzert aufgeführt wurde.

Eine kleine Wandergruppe fand sich am 1. Mai zusammen und ging auf Mai-Wanderung. Das Fischerfest wurde am Vatertag besucht und beim Volksfest beteiligte sich der Chor am Festumzug. Zum zweiten Mal haben die Kaffeefrauen am Volksfestsamstag den Kaffee- und Kuchenstand unter den Carports organisiert, welches bei den Besuchern gut ankam. Auch der alljährlich übers Volksfest stattfindende Flohmarkt war wieder ein Besuchermagnet. Sehr großen Zuspruch fand auch wieder das Schlossgrabenkonzert, zu dem der Gastchor aus Sennfeld eingeladen wurde.

Einen weiteren Höhepunkt im Vereinsjahr bildete der von Gunter Reinhardt organisierte Ausflug nach Rottweil. Nach einer Stadtführung besuchte man das Altstadtfest sowie den Aufzugstestturm von Thyssen-Krupp mit der höchsten Besucherplattform Deutschlands.

Singbildung im Probelokal

Eine stattliche Anzahl von Mitgliedern hat sich im September zum wiederholten Mal an einer Singbildung im Probelokal eingefunden, die vom Sängerkreis angeboten wurde. Unter anderem beteiligte sich der Chor an der Amtseinführung von Bürgermeister Wolfram Bernhardt, umrahmte das Sportfest und das Adelsheimer Herbstfest musikalisch.

Zahlreiche Mitglieder wurden im November bei der Ehrungsmatinee in Rippberg für 40 und 60 Sängerjahre ausgezeichnet. Den Abschluss des Sängerjahres bildete die Mitgestaltung eines Gottesdienstes sowie die anschließende Adventsfeier im Probelokal.

Margit Schifferdecker legte Rechenschaft über die Vereinskasse ab, die von Elfriede Mauer und Helga Geiger geprüft wurde, bevor Chorleiter Daniel Borkeloh über die fruchtbare Arbeit im Chor berichtete. Borkeloh dankte den Mitgliedern für die rege Beteiligung bei den Chorproben und freute sich, dass wiederum neues Liedgut einstudiert wurde. Auch für die Zukunft wünschte sich Borkeloh weitere neue Sänger, die mit ihren Stimmen den Chor bereichern. Im Advent hat er ein gemeinsames Konzert mit dem katholischen Kirchenchor geplant.

Einen besonderen Dank richtete er an Vizedirigentin Beatrix Huber-Lohse für die Vertretung sowie die Klavierbegleitung in Proben und bei Auftritten sowie an Martina Zimmermann, die beim Schlossgrabenkonzert durchs Programm führte.

Im Anschluss an die Berichte übermittelte Bürgermeisterstellvertreter Michael Sauter die Grüße der Stadt und der Bürger. Er dankte dem Gesangverein für seine Arbeit und die Bereicherung des örtlichen Veranstaltungskalenders.

Schließlich folgte die Auszeichnung der Sänger für fleißigen Singstundenbesuch, die vom stellvertretenden Vorsitzenden Gunter Reinhardt vorgenommen wurde. Insgesamt galt es, 44 Proben und neun Auftritte zu absolvieren. Sängergläser und Präsente für regelmäßige Besuche gingen an Marlies Börkel, Beatrix Huber-Lohse, Heide Altmeppen, Elfriede Mauer, Roswita Baumann, Margit Schifferdecker, Hannelore Vogt, Johann Prokosch und Elisabeth Deutsch.

Termine bekanntgegeben

Dann gab Vorsitzender Ralf Zimmermann noch folgende Termine bekannt: 1. Mai: Maiwanderung; 4.-6. Juli: Teilnahme am Volksfest; 28. Juni: Teilnahme beim Chortreff des Sängerkreises in Altheim; 11. Juli: Schlossgrabenkonzert mit dem Fränkischen Madrigalchor; 5. September: Sängerausflug nach Bamberg; 11. Oktober: Teilnahme am Adelsheimer Herbst; 29. November (1. Advent): Begleitung des Gottesdienstes in der Stadtkirche und anschließend Adventsfeier; 11. Dezember: Singen bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes.

Abschließend ließ Martina Zimmermann das Vereinsjahr nochmal in einer Bilderschau Revue passieren, bevor die Versammlung mit einem vergnüglichen Beisammensein endete. zij

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.03.2020