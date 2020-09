43-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Für zahlreiche Einbrüche im Bereich Adelsheim, Osterburken, Heilbronn und Rhein-Neckar dürfte ein 43-Jähriger verantwortlich sein. Er wurde am Samstag in Mannheim festgenommen.

Adelsheim/Osterburken. Seit Mitte Juni war es im Bauland immer wieder zu Einbrüchen, beispielsweise in Kindergärten und Jugendhäusern, gekommen.

Die zunächst unbekannte Person ging dabei immer gleich vor, so Staatsanwaltschaft Mosbach und Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Pressemitteilung: Mit einem schweren Gegenstand wurde eine Fensterscheibe der Gebäude eingeschlagen, anschließend wurde daraus Bargeld entwendet. In fast allen Fällen war der Sachschaden höher als der Diebstahlsschaden.

In einem bereits zurückliegenden Fall hatte der Mann im Landkreis Heilbronn eine DNA-Spur hinterlassen. Diese wurde durch Beamte des Heilbronner Polizeireviers gesichert.

Auf frischer Tat festgenommen

Einen Zusammenhang erkannten nun die Ermittler des Polizeipostens Adelsheim, als der Mann nach einem Einbruch in den Kindergarten St. Josef in der Kreuzstraße in Osterburken am 21. September seinen Ausweis am Tatort verloren hatte.

Noch bevor eine Festnahme erfolgen konnte, wurde der 43-Jährige erneut aktiv und brach am vergangenen Wochenende in eine Schule in Leimen ein. Von Beamten des zuständigen Polizeireviers wurde er dabei er nach einem Zeugenhinweis auf frischer Tat festgenommen. Da der Mann für zahlreiche weitere Taten im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn verantwortlich sein dürfte, erfolgt die weitere Sachbearbeitung durch den Polizeiposten Adelsheim. Mehrere Einbrüche sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde ein Haftbefehl gegen den 43-Jährigen erlassen. Dieser wurde am Samstag durch das Amtsgericht Mosbach in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.09.2020