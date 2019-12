4000 Euro für die Delfintherapie

Sennfeld.Überwältigt von der großen Welle der Hilfsbereitschaft sind die Eltern der vierjährigen Klara Bischoff, bei der nach über 200 Tagen Krankenhaus-Aufenthalt, zahlreichen Chemotherapien und Operationen auch noch das sogenannte Rett-Syndrom diagnostiziert wurde. Diese neurologischen Entwicklungsstörung – eine krankhafte Veränderung des Gehirns – kommt nur bei Mädchen vor. Viele Firmen, Betriebe und Einzelpersonen aus der Region haben gespendet, um Klara eine Reittherapie zu ermöglichen. In den Pfingstferien 2020 steht nun die lang ersehnte Delfin-Therapie auf Curacao (niederländischen Antillen) an.

Rund 200 Schlagerfans

Dieser Tage übergab Familie Mathias Walch noch einmal eine Spende in Höhe von 4000 Euro an Familie Bischoff, die ebenfalls in die Finanzierung der Delfintherapie einfließt. Die Spende war das Ergebnis einer Benefizschlagerveranstaltung, die Familie Walch im September im alten Mühlenhof in Sennfeld veranstaltete. Rund 200 Schlagerfans waren gekommen, um mit Stargast Alena (bekannt aus der ARD-Sendung „Immer wieder Sonntags“) und einem DJ in einer lauen Spätsommernacht zu feiern. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernahm Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Die Familien Walch und Bischoff dankten im Rahmen der Spendenübergabe noch einmal allen Lieferanten und Helfern, die Essen, Getränke und Logistik kostenlos zur Verfügung stellten, sodass der Reinerlös der Veranstaltung komplett in die Finanzierung der Delfintherapie, die rund 20 000 Euro kostet, fließen kann. Derzeit macht Klara eine Reittherapie, diese fördert durch den Hautkontakt die Fähigkeit wieder zu spüren. Gleichzeitig fördern die speziellen Bewegungen sowohl Koordination als auch ein Bewusstsein für den eigenen Körper. Im Juni 2020 findet nun die langersehnte Delfintherapie statt.

Keine Unterstützung

Leider werden weder Reit- noch Delfin-Therapie durch das Gesundheitssystem der Krankenkassen unterstützt. Die Therapie mit Delfinen ist eine weitere Möglichkeit, die Sinne der Patienten zu fördern und sie empfänglicher für die Reize ihres alltäglichen Umfelds zu machen. Im Rahmen einer Delfintherapie werden positive Veränderung erreicht.

Die Patienten zeigen bedeutende Fortschritte in Fein- und Grobmotorik, Sprache, in der kognitiven Entwicklung, die soziale und funktionale Lebenskompetenzen werden unterstützt. Dies wirkt sich positiv auf die physische Entwicklung aus, verbessert die Kommunikation, schafft mehr Selbstbewusstsein und mehr Entspannung. Eine große Wende zum Besseren im Leben der kleinen Patienten und ihrer Eltern. Die Eltern von Klara, Tobias und Julia Bischoff, sind überglücklich, dass die Delfintherapie nun stattfinden kann und können es kaum erwarten, nächstes Jahr auf die Karibik-Insel zu fliegen, wo eines der wenigen Therapiezentren weltweit angesiedelt ist. Unterstützung gibt es von „Dolphin aid“ in Düsseldorf. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Erwachsenen eine tiergestützte Intensivtherapie mit Delfinen zu ermöglichen. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019