40 Grad auf Seckachtalbrücke geknackt

Die 40-Grad-Marke haben sie schon geknackt an der Umgehungsstraße Adelsheim auf der Seckachtalbrücke. Die Betoniertermine finden immer früh morgens statt. Um 5.30 Uhr beginnt die Arbeit.

Adelsheim. „Der Frischbeton muss immer mit einer Temperatur unter 30 Grad angeliefert werden“, erklärt Diplom-Ingenieur Arno Hofmann beim Rundgang auf der Seckachtalbrücke. Die Betonbauer auf der B 292-Baustelle nehmen dann erst einmal eine Probe und prüfen die Temperatur und Beschaffenheit, bevor mit dem Betonieren begonnen wird. „Ist der Beton zu hart, kriegt er Risse. Deshalb versetzt man ihn inzwischen mit Luftporen. Die machen das Ganze geschmeidiger“, weiß Arno Hofmann.

„Kappen“ werden gefertigt

Momentan werden die sogenannten „Kappen“, also eigentlich der Gehweg, gefertigt. Diese Woche sind die Arbeiten an der Bergseite dran. Deshalb ist wieder eine halbseitige Sperrung der Straße unausweichlich. Aus dem gerade eben angelieferten Beton werden Probewürfel hergestellt, damit man die Druckfestigkeit überprüfen kann.

Polier Rainer Lang von der Firma Leonhard Weiss kommt auf einem Roller über die Brücke gedüst. Den hat er bei seinem Sohn „abgestaubt“ und ihm dafür ein neues Fahrrad geschenkt. „Es gibt Tage, da komme ich hier auf der Brücke auf 18 Kilometer und mir tun abends die Füße weh. Da ist der Roller einfach praktisch“, erklärt er. Wenn es heiß ist, gebe es den Fahrtwind dann noch kostenlos dazu.

Der Überbau der Seckachtalbrücke wurde in elf Takten hergestellt, mit einem Nachläufer ergänzt und beim Endverschub im März in die endgültige Position gebracht. Die Brücke wird im Takt-Schiebe-Verfahren hergestellt. An Pfeilern und Widerlagern wurden die zwölf endgültigen Brückenlager eingebaut.

„Die externe Vorspannung aus 22 Spanngliedern ist fertig“, informiert der Diplom-Ingenieur, während der Beton geprüft wird. Als Korrosionsschutzmasse habe man dabei mit 100 Grad heißer Vaseline gearbeitet. Die Spannglieder selbst bestehen aus einer Anzahl von 15 ringförmig im Spannglied angeordneten 16 Millimeter starken Litzen. „Die Spannglieder können nötigenfalls auch ausgetauscht werden“, fährt Hofmann fort. Außerdem habe man den Einbau von möglichen Zusatzspanngliedern zur späteren Verstärkung und Instandsetzung durch entsprechende Aussparungen vorbereitet, zeigt Hofmann am praktischen Beispiel.

Taktkeller verfüllt

Weiterhin habe man die bislang vom Überbau überfahrbaren Kammerwände und Flügel auf den Endzustand hin bis auf die Fahrbahnoberfläche erhöht und die anschließenden Kammerwände und Konsolen der begehbaren Widerlager ergänzt, so dass zwischenzeitlich auch im Erdbau der Rückbau und damit die Bodenverfüllung des etwa 16 000 Kubikmeter umfassenden Taktkellers der Fertigungsstation erfolgen konnte.

Bereits im Juni hat man im Brückenbau die beiden fünf bis sieben Tonnen schweren, zwölf Meter langen Übergangskonstruktionen mit zugehörigen lamellenartigen Bewegungsprofilen an den beiden Fahrbahnübergängen, das heißt, an den jeweiligen Enden der Brücken, Widerlager genannt, einbetoniert.

Seit 3. Juli erfolgt die taktweise Herstellung der beiden Brückenkappen auf der Fahrbahnplatte der Brücke. „Diese beidseitigen,Notgehwege’ entlang der gesamten Brücke werden in insgesamt 27 Bauabschnitten hergestellt“, verdeutlicht Arno Hofmann.

„Die Besonderheit liegt nicht im Betonverbrauch, sondern in der möglichst fugenlosen, aneinandergereihten Herstellung der beiden jeweils durchgehenden rund 290 Meter langen Kappen“, so Hofmann weiter. Das geschehe an der Seckachtalbrücke mit einem verfahrbaren Kappenschalwagen. Diese Arbeiten laufen nach Hofmann voraussichtlich noch bis Mitte September. Ab etwa 12. August sollen die weiteren Arbeiten ausgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise Pflasterarbeiten, die Kabel- und Leerrohrverlegung, die Herstellung der Entwässerung und der Fahrbahn bis hin zum Asphalt sowie die zu den Wiederherstellungsarbeiten am Würth-Gelände.

Info: Weitere Bilder von den Bauarbeiten auf der Seckachtalbrücke gibt es unter www.fnweb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019